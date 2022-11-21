英網路戀人見面 她才知身高和男友差22吋

兩人在沒有意識到身高差的情況下相戀。（取材自Instagram）

現在多元開放的社會常說「年齡不是問題、身高不是距離」，讓戀人放心去愛，也創造出許多令人回味的回憶。英國 就有一對身高差距懸殊的戀人，將他們因身高差發生的生活趣事分享到網路上，讓大家一起品味他們「最萌身高戀情」。

根據Metro報導，英國一對身高差距懸殊的戀人，152公分(約4呎12吋)的多斯蒂在交友軟體Tinder上認識籃球員迪倫，在網路上相識相戀的兩人，從未想過真實見到彼此會擦出什麼火花，直到相約見面那天，多斯蒂才發現打籃球的迪倫竟然有208公分(約6呎10吋)，與自己差了56公分之多(約22吋)。

英國一對戀人，將他們因身高差距懸殊發生的趣事分享到網路上。（取材自Instagram）

多斯蒂表示：「我知道他在籃球隊，但我不知道他到底多高，而他也不知道我有多矮。」在兩人親眼見到彼此時，很難想像差距如此大。但這絲毫不影響兩人交往，甚至在與彼此家人朋友見面時，兩人都先提醒親人身高差距很驚人。

多斯蒂說，家人見到迪倫相當興奮，也很喜歡他。不過身邊人有一些不熟的朋友會對他們的身高差距有些評論，但他們仍喜愛在社群媒體 上分享日常現實。雖然有網友會留言「天啊，你又高又矮」之類的評論，但不影響他們在網路上的歡迎程度。

談到兩人因為身高所碰到的生活困難，多斯蒂也分享，迪倫無法坐在自己的舊車裡，因為太小了，只好換一台更大的車。而且迪倫搭飛機也沒辦法搭一般座位，他必須坐靠近緊急逃生出口或可以讓腳舒服擺放的大座位。

多斯蒂也提到，有了迪倫在身邊自己生活也受益良多，像是在商店或廚房裡，要拿高架上的東西，有迪倫在旁幫忙真的很棒。兩人交往常招來許多討論，迪倫人相當隨和，但多斯蒂坦言：「自己需要些時間適應」。