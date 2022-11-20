「航站情緣」一生 伊朗難民納瑟里滯留機場18年之謎

2004年的電影「航站情緣」作品原型人物、曾在法國巴黎戴高樂機場生活18年的伊朗男子納瑟里，11月12日證實心臟病發作，享壽76歲。圖為2004年拍攝的納瑟里與「航站情緣」海報。（路透）

「妳說妳一直在等待，其實我們每個人都一樣……」2004年的電影 「航站情緣」（The Terminal）中，湯姆漢克斯（Tom Hanks）飾演的男主角維克多如此對女主角說。這部感動全球影迷的作品取材自原型人物、曾在法國巴黎戴高樂機場 生活18年的伊朗 男子納瑟里（Mehran Karimi Nasseri），戴高樂機場發言人在11月12日證實納瑟里心臟病發作，急救之後仍宣告不治，享壽76歲。曾在機場第一航廈度過漫長歲月，納瑟里也在最熟悉的地點結束他的一生。

反伊朗國王 淪政治難民

「航站情緣」劇情中，男主角維克多的家鄉、虛構的國家「克拉科齊亞」在他前往美國途中發生政變，讓他無法入境美國、也無法回家，不得已之下滯留在紐約甘迺迪機場9個月。而現實中的角色原型納瑟里，在巴黎戴高樂機場的時間長達18年，將近是他一生的五分之一時間。

納瑟里1945年出生於伊朗庫茲斯坦（Khuzestan），根據他本人自己的說法，是因為「1977年參加針對伊朗國王巴勒維的示威」而遭到伊朗當局驅逐，變成了政治難民；納瑟里的另一個說法，則是「為了尋找母親的旅程」。1988年11月，他從伊朗依序飛往倫敦、柏林及阿姆斯特丹等城市，因始終無法提供受認可的移民文件，都在機場被拒絕入境，從此定居於法國戴高樂機場第一航廈。

雖然納瑟里於1999年取得正式難民身分，但直到2006年才因為就醫需求離開機場。自1988年以來，納瑟里都以「阿弗雷德」（Alfred）自稱，他的朋友和機場工作人員也都這麼稱呼他，對他來說，戴高樂機場已成為他的家。

在機場生活的納瑟里曾獲得國際媒體關注，並在美國著名電影導演史蒂芬．史匹柏（Steven Allan Spielberg）執導之下，成為了當年受到佳評的作品「航站情緣」。

電影熱賣 獲數十萬版稅

18年的機場生活，納瑟里是如何度過的？多年來他都在機場的廁所中盥洗，想睡覺就直接躺在機場紅色塑膠長椅上。後來納瑟里在機場混熟，借用人情之便「偶爾可以」使用員工盥洗設施洗澡。

日復一日的機場時光，他固定寫日記、看書及讀報度過每一天。也就和電影情節一樣，機場工作人員盡其所能幫助他，朝夕相處下似乎也產生了家人般的情誼。納瑟里認為，既然自己只是靜靜地滯留在機場、不會干擾任何人，那麼似乎也沒有離開的理由。他對美聯社記者說：「在戴高樂機場的生活還不錯，我努力度過美好的一天。每天我都在想我的未來、我的過去，我可以在這寫下我的故事。」

日復一日的機場時光，納瑟里固定寫日記、看書及讀報，度過日復一日的機場時光。（美聯社） 紀錄片結尾說道：「或許在現實世界裡，坐在那張紅色塑膠椅上的，不只納瑟里一個人」 。（美聯社）

根據BBC報導，2006年納瑟里離開機場後曾進出醫院動手術，也使用「航站情緣」支付的電影版稅支撐生活數年，之後住進法國無家者收容所中。根據華盛頓郵報，「夢工廠動畫」（DreamWorks）也曾支付他數十萬美元的電影版稅。直到2022年，納瑟里又於近幾周選擇回到機場生活，11月12日於熟悉的機場中離開人世。戴高樂機場發言人表示，他離世時身上有數千歐元現金。

納瑟里談到自己的身世時，有時會給出前後不一的答案。美國伊朗籍藝術家哈米德·拉馬尼安（Hamid Rahmanian）曾於2000年與妻子至戴高樂機場訪問納瑟里。納瑟里有時表示自己的父親是醫生、媽媽則是英國籍護理師，也曾拒絕承認自己是伊朗人，並數次聲稱自己是美國人、加拿大人或比利時人。

媒體關注 反而身心退縮

「航站情緣」的知名度讓納瑟里一度成為媒體關注焦點，他也會收到來自世界各國觀眾的明信片，連手推車上也有蒐集自己被報導的雜誌和報紙。長年關注他身心狀況的戴高樂機場首席醫師Philippe Bargain認為，這樣的關注對納瑟里並沒有非常正面的影響，一方面是發現納瑟里對於這些關注「樂在其中」，可能讓他對於自身處境更加自我合理化；另一方面則是對其身心狀況造成更加退縮的影響。

據醫師觀察，納瑟里長年滯留於機場、少與外面接觸，因此常出現精神疲勞症狀。圖為2004年拍攝的納瑟里。（路透）

根據醫師多年觀察，納瑟里長年滯留於機場、缺少與外面接觸的機會，因此常出現精神疲勞的症狀，甚至害怕離開機場。

納瑟里因「航站情緣」成為全球知名人物，但媒體記者結束訪問、離開機場後，他的處境或許與其他政治難民沒有差別。納瑟里長年在旅客來來去去的機場裡，孤獨地尋找自己的身分認同。即使取得難民身分，他仍在生命最後關頭回到戴高樂機場，直到離開人世。雖然沒有人知道他最終回到機場的原因，但機場角落那張紅色塑膠椅上是他最後出現的場所。在最後的時日中，他仍拒絕認定自己是伊朗人、也不願被稱呼本名「梅赫蘭．納瑟里」，而是「阿弗雷德」。