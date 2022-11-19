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怕嘗試新食物 美13歲少女10年來只吃可頌、義大利麵

聯合新聞網
13歲的法蘭可從小害怕嘗試新食物，除了可頌與義大利麵之外，對其他食物非常抗拒。示意圖。(取材自ingimage)
13歲的法蘭可從小害怕嘗試新食物，除了可頌與義大利麵之外，對其他食物非常抗拒。示意圖。(取材自ingimage)

美國13歲少女法蘭可自從學會走路後，就變得害怕嘗試新食物，除了可頌與義大利麵之外，其他食物她都非常抗拒嘗試，時間長達十年。媽媽安琪拉傷透腦筋，找了專門治療兒童選擇性飲食失調症的催眠治療師，現在法蘭可已能嘗試較多新食物，如中式食物和鳳梨等水果。

根據英國鏡報報導，現年13歲的法蘭可從幼兒時就嚴重挑食，讓媽媽安琪拉相當頭痛，花了好多時間引導女兒嘗試不同食物。開始上學念書後，她拒絕吃學校的餐點，每天只願意吃一盒可頌。

安琪拉表示，法蘭可從兩歲開始最常吃的東西，就是午餐吃可頌、晚餐吃義大利麵。她偶爾會嘗試普通的麥片、玉米片或薯片，但沒多久還是回到每天午餐吃可頌的習慣。全家人都知道她非常挑食，每當大家一起外出吃飯，她總是很不高興，且不吃家人點的東西。

一次看報紙時，安琪拉意外看到催眠治療師大衛，在報刊上分享自己曾經協助過類似的個案，安琪拉如獲至寶，趕緊聯絡大衛幫法蘭可展開治療。

經過六個禮拜後，法蘭可利用飯前聽放鬆音樂，還有里程碑記錄表，記錄自己對食物的恐懼狀態，現在法蘭可已經可以跟家人享受外賣了。

安琪拉開心表示，現在女兒最喜歡吃的東西包含糖醋雞丁、調味烤馬鈴薯，還有鳳梨。她每天都在嘗試新的食物，這已經是一個相當了不起的成就了。

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