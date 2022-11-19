我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

日本奇景… 「超局部降雨」 範圍僅水溝蓋再大一點

聯合新聞網
網友拍下超局部下雨，範圍只有比水溝蓋大一些，也確定不是建築物灑下的水。（取材自推特）
網友拍下超局部下雨，範圍只有比水溝蓋大一些，也確定不是建築物灑下的水。（取材自推特）

氣象預報時，部分地區降雨，而其他區域不降雨時，稱為「局部雨」。不過在日本卻驚見一個真實的「超局部雨」，網友拍下了這個罕見畫面，他走在街上時，看到了天空某處在下雨，但是範圍卻只有一個水溝蓋再大一點點，不少人都驚嘆「太奇異了」。

日本推特上一名網友拍下了這個奇妙的畫面，短短的15秒影片中，只見路上只有一小區域的地方正下著雨，範圍大概比水溝蓋再大一點點，他把畫面帶向天空，其實沒有什麼烏雲，他當下也確認過，不是建築物灑出來的水，他也傻眼的說「這是什麼？」

網友見到這奇異的景象，也紛紛留言表示，「這個雨超怪」、「日本超局部降雨？」、「這是什麼」、「感覺是從下面冒上來的」、「雨只下在這邊」、「以前我家附近也有類似的情況，而且只下很小的範圍，但後來發現是房子路邊的水管一直開著」、「天氣再次出現異相」。

網友回文中，也貼出今年7月在另一地也有類似狀況，可見馬路上只有一塊地是濕的，就只有局部天空在降雨，經過的腳踏車騎士還必須要繞路通行，但一樣讓人不解，這個雨到底是怎麼來的。

日本 奇異 推特

上一則

日本奇景… 「雙重彩虹」 副虹7色順序完全相反

下一則

怕嘗試新食物 美13歲少女10年來只吃可頌、義大利麵

延伸閱讀

有藍勾勾的假帳號害慘禮來藥廠 推特恐損失數百萬

有藍勾勾的假帳號害慘禮來藥廠 推特恐損失數百萬
日本政府：日中領導人17日將在曼谷舉行會談

日本政府：日中領導人17日將在曼谷舉行會談
金融時報：美拉攏日荷對中實施晶片管制 只欠一件事

金融時報：美拉攏日荷對中實施晶片管制 只欠一件事
藍勾勾訂閱服務 推特擬周末回歸

藍勾勾訂閱服務 推特擬周末回歸

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
金正恩視察導彈試射，這也是金正恩女兒首度曝光。（路透）

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

2022-11-18 20:11
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？