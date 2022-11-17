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世足「食」力 巴西帶30公斤木薯粉 南韓扛200公斤泡菜

綜合報導
巴西代表隊主廚特別囑咐從巴西帶30公斤木薯粉前往世界盃。(Getty Images)
巴西代表隊主廚特別囑咐從巴西帶30公斤木薯粉前往世界盃。(Getty Images)

2022年卡達世界盃足球賽期間，運動員的飲食特別講究，巴西隊主廚特別囑咐從巴西帶30公斤木薯粉前往世界盃；南韓隊則帶了高達200公斤泡菜。

中央社報導，木薯被稱為「巴西女王」，是源自亞馬遜的根莖植物，也是巴西飲食的基礎元素。木薯粉只是巴西代表隊將帶去參加世界盃5.5噸行李中的一小部分，它隨代表隊運往義大利北部城市杜林進行準備工作，之後再抵達卡達。

巴西代表隊的主食當然不是木薯粉，但它是代表隊在杜哈下榻飯店無法保證供應的少數幾種食材之一。

巴西代表隊的後勤部門之前已經與飯店管理部門溝通過，提前發送菜單，並確認在卡達容易供應的物資。大部分需求將由那裡提供，調味料等廚房的其他小件物品將從巴西帶過去。

木薯粉。（Getty Images）
木薯粉。（Getty Images）

代表隊後勤管理員柯瑞亞（Hamilton Correia）指出，卡達是一個大部分消費產品要靠進口的國家。

巴西代表隊的菜單設計五餐：早餐、午餐、下午點心、晚餐和消夜。菜單裡通常沒有很多豬肉，但每噸午、晚餐都有蛋白質選擇，包括雞肉、魚和牛肉。巴西代表隊菜單由營養學家皮康索（Andréia Picanço）安排，她也是74人組成的代表隊中唯一的女性。皮康索必須考慮誰有某種食物限制，然後交由自1995年以來一直在國家隊工作的主廚馬西爾（Jaime Maciel）執行。

另據韓媒news1報導，一支由四人組成的南韓隊世界盃先遣團已經前往卡達，他們將攜帶超過一噸的行李，其中包括球員們的裝備、烹飪器具、醫療器械、藥品等。此外，在坡州南韓國家隊訓練基地的兩名廚師也將隨隊前往卡達，負責照顧球員們的飲食。

韓式泡菜。（Getty Images）
韓式泡菜。（Getty Images）

南韓足協方面表示：「辣椒醬和大醬等韓式料理需要的調料已經送往卡達，一些其他需要的食材則會在當地的韓國人超市的幫助下進行準備。」據報導，南韓農水產食品流通公社將向南韓隊球員們提供高達200公斤泡菜。

巴西 南韓 世界盃

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