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日本拉麵店拒絕顧客共食一碗麵 引發網友熱議

綜合報導
日本一間拉麵店拒絕讓不用餐的顧客入內，引發網友熱議。此為示意圖。（本報資料照片）
日本一間拉麵店拒絕讓不用餐的顧客入內，引發網友熱議。此為示意圖。（本報資料照片）

到店家用餐時，究竟可不可以兩個人共食一碗麵？日本一間拉麵店日前在推特發文，不歡迎不用餐的顧客入內，引發日本網友正反意見熱議。

中央社報導，日本朝日電視台報導，茨城縣水戶市一間拉麵店日前在店家推特上發文：「致各位顧客，今後將拒絕不用餐的顧客入內。」這則推文至今共有1.9萬人按讚、近400則留言。

這間拉麵店老闆說，發文當天上午9時30分左右，有兩名年輕女性到店內用餐，其中一人點了大碗拉麵加烤飯糰，另一人則說自己在其他地方用過餐，所以不點餐。

不過，老闆偶然朝兩名女性方向看過去時，發現兩人正在共食這碗拉麵。

老闆說，看到這種情況有點嚇到，畢竟明明其中一人剛剛才說自己不吃，結果兩人卻一起吃一碗麵，「我覺得這有點不太對吧」。

這家拉麵店內最便宜的拉麵售價400日圓（約2.9美元），店家認為自己已經特別提供便宜的拉麵，如果顧客都來店裡共食一碗麵的話，他們就無利可圖了。

不過，店家推文在網路上引發網友正反意見的討論與爭議。

有網友說，一人至少點一樣餐點是常識，畢竟人家開店是要做生意的；但也有人認為或許沒點餐的人一開始真的沒打算吃，只是因為看到麵端上來好像很好吃才會想吃看看。

老闆說，未來如果有顧客到店裡不點餐的話，會拒絕顧客入內。

日本 推特

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