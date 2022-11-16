想當村長？西班牙全村26萬求售 擁飯店、44宅、軍營…

西班牙西北部薩莫拉省的Salto de Castro村現在掛牌出售，賣方報價為26萬歐元，據稱300人有興趣購買。（歐新社）

對於任何想要夢想變賣房子與搬往鄉間的人來說，現在有了一個可以好好考慮的新選擇，只要準備26萬歐元（約26.67萬美元），就可以買下西班牙的一整個村子。

來源：YouTube

英國 BBC報導，位於西國西北部薩莫拉（Zamora）省的Salto de Castro村現在掛牌出售，賣方報價（Asking Price）為26萬歐元。該村坐落於西班牙跟葡萄牙交界，距離首都馬德里3小時車程，有許多外界預期在西班牙小鎮找到的建築物，包括飯店、教堂、學校、市立游泳池與44棟住宅，甚至還有一處用於國民警衛隊居住的軍營設施。

不過，Salto de Castro村沒有的就是居民，此處已廢棄達30多年，現在的所有人於2000年代初期買下，打算改造成旅遊景點，但歐債危機阻止了該計畫的發展。

代表所有人的皇家投資 （Royal Invest）公司馬德里分部執行長羅德里奎茲（Ronnie Rodríguez）說，「所有人曾夢想在此地擁有一家飯店，但一切都被擱置了，他還是希望計畫能實現」。80多歲的所有人在Idealista網站聲明，「我要出售是因為我是城市居民，無法繼續（村莊的）維護」。

報導指出，26萬歐元只夠在馬德里或巴塞隆納的富裕地區買下一室一廳公寓，Salto de Castro村子出售的消息引起許多人的興趣。羅德里奎茲說，300人已表達有興趣購買，俄羅斯、法國、比利時與英國都有人探詢，一位潛在買家更已經付錢預訂。

不過，至少為了吸引觀光客上門，Salto de Castro村的最終買家仍可能需要雄厚的財力。Idealista網站指出，「為了讓村莊 100%可營運與轉虧為盈，所需投資不會超過200萬歐元」。