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獨駕小型帆船不靠港環球 23歲男挑戰日本最年輕紀錄

綜合報導
日本23歲男子木村啓嗣將挑戰獨自一人、不靠港、無補給駕駛小型帆船航行地球一圈的日本最年輕紀錄。（取材自Instagram）
日本23歲男子木村啓嗣將挑戰獨自一人、不靠港、無補給駕駛小型帆船航行地球一圈的日本最年輕紀錄。（取材自Instagram）

日本23歲男子木村啓嗣日前從兵庫縣西宮市出海，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈的日本最年輕紀錄。木村說，就算失敗也一定要活著回來。

日本每日新聞報導，出身大分縣日出町的23歲上班族木村啓嗣，12日從兵庫縣西宮市遊艇碼頭出海；如果一切順利，預計2023年春天達成目標，整個航程預計189天左右。

木村說，目前成功駕駛小型帆船完成「獨自一人、不靠港、無補給」航行地球一圈的日本人只有四人，其中最年輕紀錄是白石康次郎在26歲10個月時所締造，他這次將挑戰改寫紀錄。

根據航行計畫，木村從西宮市出海後，將經過太平洋南下，接著通過南美大陸及非洲大陸的南端，最後經澳洲東側海域北上返回日本。

木村在大分縣別府市就讀高中時，因為加入帆船社接觸到帆船，並在2017年舉行的日本國民體育大會留下第15名成績後，進入海上自衛隊服役成為潛艦乘組員。

由於對帆船難以忘情，木村在服役一年半後退役，2020年時進入負責產業廢棄物處理等業務的公司工作，這次在公司的協助下以航行地球一圈為目標。

木村這次駕駛的帆船長度約12公尺，動力為風力推進，艙內裝載即食米飯、調理包及維他命等補給品，還準備可把海水變成淡水、讓通訊電子設備可運作的太陽能發電機等設備。

在航行過程中，木村也會透過社群網站分享所見所聞，讓大家看到地球的壯麗，並訴求環保的重要性。

木村10月28日前往拜會日出町長本田博文時說，這是一次只靠自然能源挑戰航行地球一圈的夢想，「就算挑戰失敗，首要之務就是一定要活著回來」；本田則鼓勵木村說，這種挑戰嚴苛航行的勇氣令人敬佩，祈求此行平安順利。

日本 本田 社群網站

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