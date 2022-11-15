我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

逾2000年前青銅像托斯卡尼出土 或將改寫義大利歷史

編譯周辰陽
考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。（路透）
考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。（路透）

美國NBC新聞報導，考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。

據報導，義大利文化部宣布，在首都羅馬以北約161公里的聖卡夏諾德伊巴尼（San Casciano dei Bagni）發現了保存狀況非常完好的伊特拉斯坎人（Etruscan）雕像。這批青銅像有20多個，可以追溯至超過2000年前，被譽為該區域最重要的考古發現之一。

領導挖掘的塔伯利（Jacopo Tabolli）透過聲明表示，「從聖卡夏諾德伊巴尼的泥濘重新出現的文物是一個獨特的機會，可以改寫古代藝術史，以及隨之而來的托斯卡尼伊特拉斯坎人與羅馬帝國之間的段落歷史」。

義大利文化部指出，這些被獻給聖水的青銅像代表了眾神，包括太陽神阿波羅與健康女神希吉亞（Hygieia），連同結構細節，顯示該遺址對古伊特拉斯坎人具有重要意義。考古挖掘據報始於2019年，新發現的雕像於今年10月出土，同時還發掘出約5000枚金、銀與銅幣。

自1972年在南義大利發現罕見全尺寸希臘青銅像「里亞切勇士」（Riace Warriors）以來，此次發掘被認為是對古物最重要的發現。義大利文化部博物館總幹事歐薩納（Massimo Osanna）說，這「無疑是古地中海史上發現的最重要青銅器之一」。

考古學家10月在義大利首都羅馬以北約161公里的聖卡夏諾德伊巴尼發現了保存狀況非...
考古學家10月在義大利首都羅馬以北約161公里的聖卡夏諾德伊巴尼發現了保存狀況非常完好的伊特拉斯坎雕像。（歐新社）

根據報導，在說拉丁語的羅馬人統治之前，伊特拉斯坎人是數個定居於義大利半島的民族之一。新出土青銅像可追溯至公元前2世紀至公元1世紀，當時經歷了數個世紀的漫長領土戰爭，伊特拉斯坎人正被同化到羅馬社會。此次發掘的文物極其罕見，因為當時大多數雕像都是用赤陶土（terra cotta）製成，遠不及保存完好。

官方聲明指出，溫泉水還協助保存了通常會磨損的銘文，顯示了重要的伊特拉斯坎家族之名。來自全世界的60多位不同領域專家已經在分析考古結果，青銅像則將被安置於當地一棟16世紀建築內的新博物館，領導人則盼望大力促進該區域的旅遊業。

義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現的一批青銅像代表了眾神，連同結構細節，顯示該遺址...
義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現的一批青銅像代表了眾神，連同結構細節，顯示該遺址對古伊特拉斯坎人具有重要意義。（Getty Images）

義大利 特拉斯 博物館

上一則

獨駕小型帆船不靠港環球 23歲男挑戰日本最年輕紀錄

下一則

聯合國大會決議 要求俄國對烏克蘭戰爭賠償

延伸閱讀

托斯卡尼出土2000多年前「眾神」青銅像 或改寫義歷史

托斯卡尼出土2000多年前「眾神」青銅像 或改寫義歷史
壓力催人老

壓力催人老
前英相特拉斯遭爆：出差要備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑

前英相特拉斯遭爆：出差要備冰白酒 喝咖啡和拍照很挑
蘇納克獲查理三世任命 成為英國新首相

蘇納克獲查理三世任命 成為英國新首相

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
日本飲料廠商朝日(Asahi)推出的最新一款飲料竟是瓶裝熱水。(圖取自Asahi官網)

快看世界／開玩笑？日飲料廠最新產品：瓶裝熱水

2022-11-10 12:31
（由左至右）圖為查理、安妮和安德魯於今年9月19日出席女王國葬的畫面。（Getty Images）

英宮鬥新篇章 安德魯找查理攤牌 搞到自己落淚狼狽離開

2022-11-12 07:51

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已