逾2000年前青銅像托斯卡尼出土 或將改寫義大利歷史

考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。（路透）

美國NBC新聞報導，考古學家日前在義大利 托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。

據報導，義大利文化部宣布，在首都羅馬以北約161公里的聖卡夏諾德伊巴尼（San Casciano dei Bagni）發現了保存狀況非常完好的伊特拉斯 坎人（Etruscan）雕像。這批青銅像有20多個，可以追溯至超過2000年前，被譽為該區域最重要的考古發現之一。

領導挖掘的塔伯利（Jacopo Tabolli）透過聲明表示，「從聖卡夏諾德伊巴尼的泥濘重新出現的文物是一個獨特的機會，可以改寫古代藝術史，以及隨之而來的托斯卡尼伊特拉斯坎人與羅馬帝國之間的段落歷史」。

義大利文化部指出，這些被獻給聖水的青銅像代表了眾神，包括太陽神阿波羅與健康女神希吉亞（Hygieia），連同結構細節，顯示該遺址對古伊特拉斯坎人具有重要意義。考古挖掘據報始於2019年，新發現的雕像於今年10月出土，同時還發掘出約5000枚金、銀與銅幣。

自1972年在南義大利發現罕見全尺寸希臘青銅像「里亞切勇士」（Riace Warriors）以來，此次發掘被認為是對古物最重要的發現。義大利文化部博物館 總幹事歐薩納（Massimo Osanna）說，這「無疑是古地中海史上發現的最重要青銅器之一」。

考古學家10月在義大利首都羅馬以北約161公里的聖卡夏諾德伊巴尼發現了保存狀況非常完好的伊特拉斯坎雕像。（歐新社）

根據報導，在說拉丁語的羅馬人統治之前，伊特拉斯坎人是數個定居於義大利半島的民族之一。新出土青銅像可追溯至公元前2世紀至公元1世紀，當時經歷了數個世紀的漫長領土戰爭，伊特拉斯坎人正被同化到羅馬社會。此次發掘的文物極其罕見，因為當時大多數雕像都是用赤陶土（terra cotta）製成，遠不及保存完好。