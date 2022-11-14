車宿遊歷… 紐西蘭正妹不做助教 寧當網紅秀身材

羅思大方展露身材，分享車宿生活。（取材自Instagram）

來自紐西蘭的27歲女孩羅思（Violett Rose），原本擔任學校助教並兼任行政職，某天突發奇想在有成人版IG之稱的Only Fans開啟名為「新年笑話」後，改變她原本的生活，不僅荷包賺滿，還開著露營車過著自由的遊牧生活。

根據每日郵報報導，27歲的羅思2021年初開始使用Only Fans，並在這個採訂閱制的內容平台上大方展露自己身材，以及分享自己開著改造過的胖卡車到處車宿的日子。羅思表示，自己面對網路上的陌生人展示身材感到相當自在，但這也讓她結束一段長期的穩定交往關係。

紐西蘭正妹羅思捨棄助教正職，改拍Only Fans，荷包賺滿。（取材自Instagram）

羅思說，自己現在的收入與遊牧生活讓她每個月可省下將近1000美元的房租，且過著舒適又自由的生活。對成長於貧窮環境的她來說，從來沒想過自己可以賺很多錢。她也說，短時間內從要承擔一堆責任，變成只需擔心自己。