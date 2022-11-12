萬聖節後 英婦「骷髏嘴」卸不掉崩潰 「明天還要開會」

一名英國婦人洗不掉臉上的紋身貼紙，上網求救。（取材自TikTok）

許多人喜歡在萬聖節 做出特殊裝扮外出狂歡，但小心別樂極生悲。一名46歲的英國 婦人，在臉上使用傷疤骷髏嘴紋身貼紙歡度萬聖節後，卻發現該貼紙難以去除。她崩潰地表示，「我明天還要開會」，透過影片詢問網友是否有任何去除的好方法。慶祝萬聖節，竟有這樣的另類的「樂極生悲」。

英國每日郵報報導，46歲的伊莉莎白透過TikTok影片求助，表示她於萬聖節時，在臉上使用紋身貼紙，想增添一點氣氛，她也給她七歲的孫女貼上，後來卻發現完全去除不掉。

從影片中可看出，她拿起一片化妝棉，在臉頰和額頭上猛擦，貼紙卻完全沒有除去的跡象。她最後無助地表示，「天啊，我明天還要開會」。而她也崩潰表示，她還想理由給孫女，告訴同學為何會帶著傷疤與縫線去上學。

該影片至今已吸引超過240萬人觀看，許多好心網友紛紛留言提供建議，「用一點橄欖油試看看」、「可以使用酒精基底的用品，例如乾洗手」、「我知道那是妳的臉，但卸甲油可能有用」。也有人直接要她放棄，讓同事見識她有趣的一面。

該婦人後來再次上傳影片，表示多虧這些建議，她使用一款洗面乳後，成功去除臉部的紋身貼紙。但她的皮膚仍相當紅腫。她開玩笑地表示，「我看起來就像被威爾史密斯 打了十次耳光」。