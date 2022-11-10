我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

爆乳辣媽賣二手衣 網歪樓：買衣服可以附送妳嗎？

聯合新聞網
艾普兒穿著性感在臉書賣衣服，結果回覆的網友全都歪樓。（取材自抖音）
艾普兒穿著性感在臉書賣衣服，結果回覆的網友全都歪樓。（取材自抖音）

一名擁有傲人身材的辣媽想要出售衣服，因此將自己試穿的照片放上臉書的Marketplace，性感的身材引來不少遐想，讓男網友暴動留言。

據鏡報（Mirror）報導，這名性感辣媽艾普兒（April）是在還懷著寶寶的時候拍下這組照片，當時她只是想讓買家知道衣服穿起來的樣子，所以穿著這套衣服拍照上傳。不過艾普兒沒有吸引到買衣服的客人，反而吸引到一大票「紳士」。

艾普兒在TikTok上分享，她將照片上傳到Marketplace以後，不只有1萬5000多人點擊過這個商品，還收到各種騷擾訊息。這些網友她都不認識，有些比較有禮貌的網友只是貼了愛心眼睛的表情符號說嗨，也有網友稱讚這套衣服很好看、令人印象深刻，不過更多的是各種性暗示訊息。一名網友就私訊給她說：「我想來一下」，另一名網友則說：「買衣服會附送妳嗎？」

艾普兒在影片中無奈表示，自己拍那張照片的時候還懷著寶寶，甚至露出孕肚，沒想到這樣還是無法阻止網友騷擾。其他網友也紛紛留言分享自己被網友騷擾的經驗。一名網友就說，自己某次明明是要賣絨毛娃娃，但網友卻留言問她：「可以買妳的內衣嗎？」

不過也有網友批評，艾普兒在影片中形容自己很「無辜」，但這樣的穿著打扮根本就是在秀身材，她一定早就知道會引來這些回應。

臉書 TikTok

上一則

失婚大媽 「下決心大改造」搖身一變成辣妹

下一則

助烏克蘭度過2023年 歐盟擬援180億歐元

延伸閱讀

飛機失事怎求生？前海軍陸戰隊軍人必備6項救命物

飛機失事怎求生？前海軍陸戰隊軍人必備6項救命物
賀吉卜力開園 宮崎駿手繪「龍貓」 網笑：這是豬吧？

賀吉卜力開園 宮崎駿手繪「龍貓」 網笑：這是豬吧？
她親人過世痛哭想不開 陌生狗狗走來「伸手安慰」

她親人過世痛哭想不開 陌生狗狗走來「伸手安慰」
台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

2022-11-06 14:57
阿拉伯聯合大公國杜拜一棟35層樓高的大樓7日發生火災，火勢大到在大樓形成一條「火線」，而世界最高建築哈里發塔就在附近。（取材自推特）

影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

2022-11-07 04:44

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替