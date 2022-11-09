英老翁捕獲45公分「巨型鼠王」 比嬰兒還大

英國一名82歲老翁捕捉到巨鼠，體型比一般嬰孩還大，相當嚇人。（取材自推特）

英國 一名男子多年來和花園中不請自來的老鼠苦戰，不過近日他終於在花園抓到幾乎和小狗一樣大的「鼠王」。他特地抓起身長18吋（約45公分）的老鼠，拍下這張驚人的同框照，並發下豪語要繼續抓老鼠。

綜合媒體報導，今年82歲的德里克·布萊米爾（Derek Blamire）居住在英國布萊克本（Blackburn），由於平時會在自家花園餵食鳥類，免費的食物似乎也同時吸引了周遭不速之客。德里克表示，過去幾年他一直和這些生物鬥智，截至目前他已經累積捕獲了50隻老鼠。

不過更令人驚訝的是，他最近意外捕獲一隻長達18吋的巨鼠，從老鼠的鼻子到尾巴，「就像小嬰兒一樣大」。身高185公分的德里克將其拿在手上，巨鼠還能約有他半個身體高，看起來十分驚人。

儘管抓到鼠王，德里克表示這附近的老鼠遠比人類還多，他不會因此放棄捕鼠行動。「如果牠們繼續來，我還是會繼續抓住牠們。」

德里克也透露抓鼠秘訣，他表示近來的老鼠越來越聰明，變得越來越難捕捉，於是他開始停止餵鳥，希望能夠透過飢餓感來吸引老鼠出沒，沒想到竟會捕捉到超巨大的「戰利品」。