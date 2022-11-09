馬戲團共患難10年 癡情公獅守護病妻到離世

公獅雷歐和母獅穆妮卡。（取材自臉書）

只羨鴛鴦不羨仙！一對獅子在馬戲團中共 患難，之後成功脫離苦海廝守終身，母獅月前因病過世，公獅終日守候愛妻直到牠離世，令人動容。

公獅雷歐（Leo）和母獅穆妮卡（Muñeca）2014年被動物捍衛者國際組織（ADI，Animal Defenders International）從秘魯的馬戲團拯救出來，這對獅子在那邊工作了10年，馬戲團切斷牠們的腳趾防止爪子長出，而且從未接觸到陽光。

雷歐和穆妮卡僅有在救援行動中短暫分離，除此之外牠們一生中大部分時間都形影不離。ADI主席表示，雷歐和牠的三個孩子在當年任務的第一天就被救出，馬戲團躲藏追緝並隱匿穆妮卡，6個月後穆妮卡和牠的兩個女兒在600哩以外成功獲救，之後兩獅就在牠們近5000坪的棲地一同快樂生活。

今年8月19歲穆妮卡生病了，雷歐也意識到愛妻的不對勁，加倍給予照料，時常在牠身邊守候，鼓勵牠吃東西，並且也會安慰牠。當穆妮卡不舒服躺地休息時，雷歐就會站在身旁默默守護，給予擁抱讓牠舒服一點，這幕讓志工非常動容。

令人遺憾的是，今年9月穆妮卡還是因病過世了，雷歐直到愛妻離世的最後一刻都陪伴在身旁，當年援救雷歐的志工，這陣子一直關注牠哀悼逝去的妻子，這對獅子夫婦的感情讓眾人都長存於心。