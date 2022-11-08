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巴西女當職業小三 測雇主老公或男友忠誠度

聯合新聞網
擔任檢查員的女子通常是外貌姣好的年輕正妹。（視頻截圖）
擔任檢查員的女子通常是外貌姣好的年輕正妹。（視頻截圖）

巴西近期流行一種新職業，稱之為「忠誠檢查員」。這些檢查員通常是外貌姣好的年輕女性，負責透過網路勾引雇主的老公或男友，藉此檢驗對方的忠誠度。

據ODDITYCENTRAL報導，近期這種職業在TikTok和Instagram上暴紅，在當地網友間討論度相當高。這些年輕的正妹會透過社群媒體私訊雇主的另一半，或是假裝從認識的人那邊拿到對方的聯絡方式，試圖跟對方搭話、引誘對方。在開始互動之後，檢查員便會將對話過程截圖，或是將自己發送、收到的所有照片都交給雇主，讓對方判斷男友或老公是否專一。

當地媒體訪問一名22歲的檢查員妮蔻莉（Nicolly），她第一次接到這類工作時剛好沒有工作。雇主透過Instagram聯絡她，表示自己丈夫已經偷吃很多次，而妮蔻莉又是丈夫喜歡的型，因此女子想雇用妮蔻莉去測試老公。她假裝誤發訊息給雇主丈夫，沒想到對方不但熱情回覆，還要求見面。

妮蔻莉將截圖發給雇主後，雇主就給予她豐厚的報酬，於是她便開始以此為業。現在妮蔻莉光是當「職業小三」，可以有4000到5000雷亞爾不等（不到1000美元）的收入。

另一名20歲檢查員史蒂芬妮（Stefani Lara）受訪時表示，她測試的男性中，只有四成通過考驗，其他都會接受女性主動送秋波。不過史蒂芬妮也說，她認為會雇用檢查員的雇主，只是需要足夠的證據讓自己能離開。

雖然工作看似輕鬆，薪水也還算可觀，忠誠度檢查員卻是有「職災」的。一名檢查員伊思敏（Iasmin）就說，某次她測試的男性發現這是女友設局，便威脅要給她好看。幸好後來雇主和男友和好，男子才不再找她報仇，但之後伊思敏也不敢再接同地區的案子了。

社群媒體 巴西 TikTok

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