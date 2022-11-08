英婦10年前1夜情 兒是誰的？想不透

女子擔心孩子不是親生的，於是向媒體專家尋求建議；圖為示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

英國 一名女子日前向太陽報（The Sun）專欄投稿，表示自己在十年前跟公司的實習生有了一夜情，沒想到不久後卻驗出懷孕，讓她到現在都很擔心兒子該不會「不是老公的」。

這名女子今年34歲，丈夫則是36歲。女子說丈夫一直以來都是很愛家的好男人，但是十年多前兩人還在交往時，丈夫並不重視她，周末寧願跟朋友出去，把她留在家。

當年23歲的女子在一家會計事務所工作，一名21歲的實習生到事務所實習，女子覺得這名實習生很可愛，於是開始私下跟實習生約會。兩人出去喝酒、約會好幾次，當時女子覺得自己跟丈夫的關係不知會如何發展，所以也沒有察覺這樣的關係有問題。

某天女子跟實習生酒後意亂情迷之下發生了關係。雖然對方有用保險 套，但隔天女子本來應該會來的月事卻沒來報到，讓她非常緊張。女子說她在性行為後第5天驗孕，結果發現自己懷孕了。在那之前她跟丈夫都沒有進行保護措施，女子便告訴丈夫自己懷孕了。

兩人後來也順利舉辦婚禮、共組家庭。丈夫在婚後也一反常態，總是將懷孕的妻子擺在首位，也不再那麼看重朋友。雖然家庭幸福，孩子目前已經10歲了，而且長得根本就是丈夫的樣子，但女子還是很擔心，害怕孩子不是丈夫親生的。

對此太陽報編輯則回應說，按照女子描述，若是月經周期規律，排卵應該會在月經來潮的第一天往前推12到14天。這段時間較容易受孕，加上她和實習生有採取保護措施，因此推測孩子是丈夫親生的。