我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

英婦10年前1夜情 兒是誰的？想不透

聯合新聞網
女子擔心孩子不是親生的，於是向媒體專家尋求建議；圖為示意圖，非當事人。（取材自ingimage）
女子擔心孩子不是親生的，於是向媒體專家尋求建議；圖為示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

英國一名女子日前向太陽報（The Sun）專欄投稿，表示自己在十年前跟公司的實習生有了一夜情，沒想到不久後卻驗出懷孕，讓她到現在都很擔心兒子該不會「不是老公的」。

這名女子今年34歲，丈夫則是36歲。女子說丈夫一直以來都是很愛家的好男人，但是十年多前兩人還在交往時，丈夫並不重視她，周末寧願跟朋友出去，把她留在家。

當年23歲的女子在一家會計事務所工作，一名21歲的實習生到事務所實習，女子覺得這名實習生很可愛，於是開始私下跟實習生約會。兩人出去喝酒、約會好幾次，當時女子覺得自己跟丈夫的關係不知會如何發展，所以也沒有察覺這樣的關係有問題。

某天女子跟實習生酒後意亂情迷之下發生了關係。雖然對方有用保險套，但隔天女子本來應該會來的月事卻沒來報到，讓她非常緊張。女子說她在性行為後第5天驗孕，結果發現自己懷孕了。在那之前她跟丈夫都沒有進行保護措施，女子便告訴丈夫自己懷孕了。

兩人後來也順利舉辦婚禮、共組家庭。丈夫在婚後也一反常態，總是將懷孕的妻子擺在首位，也不再那麼看重朋友。雖然家庭幸福，孩子目前已經10歲了，而且長得根本就是丈夫的樣子，但女子還是很擔心，害怕孩子不是丈夫親生的。

對此太陽報編輯則回應說，按照女子描述，若是月經周期規律，排卵應該會在月經來潮的第一天往前推12到14天。這段時間較容易受孕，加上她和實習生有採取保護措施，因此推測孩子是丈夫親生的。

保險 英國

上一則

1歲就被生母鎖在房間 德8歲女孩獲釋「連走路都困難」

下一則

坦尚尼亞白化症頻遇襲 歸因迷信四肢可行祕術

延伸閱讀

芝失蹤懷孕華婦已死 華人男友涉殺人棄屍

芝失蹤懷孕華婦已死 華人男友涉殺人棄屍
世界晚報/逃亡海外27年 美女官員被緝捕遣返回中國

世界晚報/逃亡海外27年 美女官員被緝捕遣返回中國
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
高齡婦產檢意外發現海洋性貧血 幸保住胎兒

高齡婦產檢意外發現海洋性貧血 幸保住胎兒

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
南韓梨泰院29日驚傳推擠意外，已釀154人死亡。如今更有多名網友爆料，事發當時周遭酒吧無視眾人求救，甚至指示警衛將試圖爬欄杆逃生的民眾推落。圖為現場遺留下來的萬聖節物品。(路透)

梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去

2022-10-31 23:03
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？