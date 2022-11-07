萬聖節突襲 秘魯警扮超級英雄緝毒建功

秘魯國家警察表示，一隊喬裝打扮成超級英雄的警員日前出擊，在首都利馬一個危險社區抓到了據稱從事毒品交易的一家大小。（Getty Images）

秘魯國家警察 日前喬裝超級英雄，在首都利馬一個危險社區抓到了據稱從事毒品 交易的一家大小。

綜合媒體報導，還有秘魯國家警察打扮成蜘蛛人、美國隊長、雷神索爾與貓女（又稱是「黑寡婦」）的特警小隊成員帶著警用破門錘乘車出發，前往利馬的一處社區。

報導指出，這4位喬裝打扮的警員先若無其事地走在街上，在抵達指定的屋子後，蜘蛛人與他的朋友們就拿出特殊裝備，隨後可見到「美國隊長」拿槌子敲開嫌犯家的門，4位「超級英雄」與支援員警隨即一擁而上，突襲了據稱是毒販與小偷一家的屋子。

根據報導，採用超級英雄的服裝是為了讓緝毒警員能夠不被附近居民注意到。就連被捕的毒販也感到措手不及，一開始還以為這是萬聖節的玩笑。（Getty Images）

在根據「復仇者」漫畫書出版社命名的「漫威」行動期間，共3男1女被拘留，警方則查獲了3250個小包裝的初級古柯糊（Basic cocaine paste）、287袋的古柯鹼與127袋的大麻。

地方當局表示，採用超級英雄的服裝是為了讓緝毒警員能夠不被附近居民注意到，他們假裝成在附近學校參加表演的藝人，為了萬聖節 音樂會進行宣傳。警方告訴媒體，就連房子內的人也感到措手不及，一開始還以為這是萬聖節的玩笑。

負責行動的維拉紐瓦（David Villanueva）警察上校稱，被捕的整家人從事毒品微商，媽媽、爸爸跟孩子們會到附近的公園裡賣毒，沒有賣毒時則會出門到附近的街道偷手機。