我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

賀吉卜力開園 宮崎駿手繪「龍貓」 網笑：這是豬吧？

中央社
日本「吉卜力公園」1日正式開園，動畫大師宮崎駿手繪「龍貓」祝賀。（取材自推特）
日本「吉卜力公園」1日正式開園，動畫大師宮崎駿手繪「龍貓」祝賀。（取材自推特）

日本動畫迷等待已久的「吉卜力公園」1日正式開園，五大主題區有三區先行開業，由於採事前預約制，預估約有5000人搶頭香入園，動畫大師宮崎駿也手繪「龍貓」祝賀。

配合吉卜力公園開園，吉卜力工作室（STUDIO GHIBLI）官方推特發文貼上宮崎駿祝賀開園手繪祝賀圖，上面寫有「恭喜吉卜力公園本日開園」的文字，並在下方署名。

不過，宮崎駿手繪圖中的插畫人物，因為有著特殊的鼻子而成為焦點。工作人員說：「宮崎桑，這是豬吧」，宮崎駿回說：「這才不是豬呢」；工作人員又問：「難道是龍（貓）…」，宮崎駿說：「沒錯。」日本網友在推文留言處歪樓說，「這是龍、貓…？」「豬貓…」，「龍貓和紅豬合體了」等。

重現吉卜力工作室動畫電影內所描繪世界的吉卜力公園，先行開園的三個主題區包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「DONDOKO之森」。

「DONDOKO之森」重現「龍貓」主角皋月和小梅的家，充滿日本昭和時代的田園風光；室內設施「吉卜力大倉庫」有東京「三鷹之森吉卜力美術館」的三倍大，設有放映室，以及「天空之城」和「神隱少女」等動畫作品的展示品。「青春之丘」則重現「心之谷」中的地球屋，以及「貓的報恩」中的貓咪事務所等場景。

根據目前預估，五大主題區全數開業後，一年約可吸引180萬人次入園，每年可產生約480億日圓（約3.2億美元）經濟效益。

吉卜力公園採分區預約方式售票，「吉卜力大倉庫」平日成人票價2000日圓（約13美元）、假日2500日圓；「青春之丘」及「DONDOKO之森」成人票價不分平假日，都是1000日圓。

吉卜力公園由5大主題區構成，先行開園的3個主題區包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫...
吉卜力公園由5大主題區構成，先行開園的3個主題區包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「DONDOKO之森」。（取材自吉卜力網頁ghibli.jp）

日本 電影 美術館

上一則

大阪發現1噸美製未爆彈 當地一度疏散居民避難

下一則

伊朗承認戰前給俄「少量」無人機 烏克蘭怒批說謊

延伸閱讀

日本吉卜力公園開園 5大主題區分區預約售票

日本吉卜力公園開園 5大主題區分區預約售票
黑龍江鶴崗「白菜房」 熱的是虛火

黑龍江鶴崗「白菜房」 熱的是虛火
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
曼聯迷鹿晗助力足球夢 捐贈第7座球場完工

曼聯迷鹿晗助力足球夢 捐贈第7座球場完工

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵