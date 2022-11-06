賀吉卜力開園 宮崎駿手繪「龍貓」 網笑：這是豬吧？

日本「吉卜力公園」1日正式開園，動畫大師宮崎駿手繪「龍貓」祝賀。（取材自推特）

日本 動畫迷等待已久的「吉卜力公園」1日正式開園，五大主題區有三區先行開業，由於採事前預約制，預估約有5000人搶頭香入園，動畫大師宮崎駿也手繪「龍貓」祝賀。

配合吉卜力公園開園，吉卜力工作室（STUDIO GHIBLI）官方推特發文貼上宮崎駿祝賀開園手繪祝賀圖，上面寫有「恭喜吉卜力公園本日開園」的文字，並在下方署名。

不過，宮崎駿手繪圖中的插畫人物，因為有著特殊的鼻子而成為焦點。工作人員說：「宮崎桑，這是豬吧」，宮崎駿回說：「這才不是豬呢」；工作人員又問：「難道是龍（貓）…」，宮崎駿說：「沒錯。」日本網友在推文留言處歪樓說，「這是龍、貓…？」「豬貓…」，「龍貓和紅豬合體了」等。

重現吉卜力工作室動畫電影 內所描繪世界的吉卜力公園，先行開園的三個主題區包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「DONDOKO之森」。

「DONDOKO之森」重現「龍貓」主角皋月和小梅的家，充滿日本昭和時代的田園風光；室內設施「吉卜力大倉庫」有東京「三鷹之森吉卜力美術館 」的三倍大，設有放映室，以及「天空之城」和「神隱少女」等動畫作品的展示品。「青春之丘」則重現「心之谷」中的地球屋，以及「貓的報恩」中的貓咪事務所等場景。

根據目前預估，五大主題區全數開業後，一年約可吸引180萬人次入園，每年可產生約480億日圓（約3.2億美元）經濟效益。

吉卜力公園採分區預約方式售票，「吉卜力大倉庫」平日成人票價2000日圓（約13美元）、假日2500日圓；「青春之丘」及「DONDOKO之森」成人票價不分平假日，都是1000日圓。