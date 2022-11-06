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24.5萬張照片 法國太空人出攝影書 記錄地球之美與脆弱

中央社
從太空站拍攝紐西蘭的魯阿佩胡山，也就是電影「魔戒」中末日火山的取景地。（取材自臉書）
從太空站拍攝紐西蘭的魯阿佩胡山，也就是電影「魔戒」中末日火山的取景地。（取材自臉書）

法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）從距離地球數百公里的獨特視角拍下大量照片，他說，看著大火在地球上肆虐，感覺很無助，呼籲大眾更積極保護這個脆弱的「生命之島」。

中央社引述佩斯凱接受法新社訪問時說，兩度踏上國際太空站（ISS）的經歷，讓他更加相信這個世界並未解決氣候變遷造成的威脅。

他在太空也曾親眼看到絕美景色，其中300張照片收錄在他的新書「我們手中的地球」（La Terre entre nos mains，暫譯）在法國出版，收益將捐給慈善組織。

佩斯凱寫道，他一開始是在2016年到2017年首度前往國際太空站時，突然對攝影燃起強烈興趣，但要到2021年4月到11月的第二趟任務期間才全情投入。

國際太空站上約有十多台相機可供太空人使用，有些固定裝設在圓頂觀測艙（Cupola observation module），有些在美國實驗室內，那裡有一個朝向地球的舷窗。雖然佩斯凱在第二趟國際太空站任務中，一天只有數小時的閒暇時間，他仍拍了24萬5000張照片。

從佩斯凱拍攝河川、海洋、沙漠、高山和日落日出的照片中，可以看出他對這個世界的驚嘆。他說：「這顆星球如此廣袤多樣，沒人會覺得已經看盡一切。就連在軌道上待了400天，還是有些東西讓我訝異、還是有我從未見過的地方。」

他還說，國際太空站的運行速度達每小時2.8萬公里，因此永遠不會在一天之中的同一時間位於同一個地方上空。

但佩斯凱不只見證了地球之美，他也捕捉到一些畫面，顯示地球狀態逐漸惡化，例如侵襲各地的颶風、龍捲風和大火造成的「災難性景象」。佩斯凱自稱是個「無助」的見證者，「最令我震撼的是火災，可以很清楚看到火焰和煙霧」，那景象有如「世界末日」。

他還說，他看著火焰吞噬整個地區，「像電影一樣」，歐洲南部、加拿大卑詩省和美國加州一些地方「一點一點被一層煙霧吞沒」。

佩斯凱在書裡寫道，看著這些愈來愈極端的天氣事件，「我們知道這與氣候變遷有關，這讓我相信，我們在保護地球上做得還不夠」。「我們每年都說『現在就是行動的時刻』，明年也一樣這麼說。我們只做些小改變，而沒有全球性的深層影響。」

法國太空人佩斯凱從距離地球數百公里的獨特視角拍下大量照片，其中300張收錄在他的...
法國太空人佩斯凱從距離地球數百公里的獨特視角拍下大量照片，其中300張收錄在他的新書「我們手中的地球」。（取材自推特）
法太空人佩斯凱出版攝影書，記錄地球多變樣貌。（取材自臉書）
法太空人佩斯凱出版攝影書，記錄地球多變樣貌。（取材自臉書）
從太空看法國旅遊度假聖地莫爾比昂海灣。（取材自臉書）
從太空看法國旅遊度假聖地莫爾比昂海灣。（取材自臉書）

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