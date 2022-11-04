建商倒債？ 南韓樂高樂園 開幕半年就休園
開幕才將近半年的南韓樂高樂園，許多民眾正因為邊境解封打算到此一遊，沒想到卻傳出2023年1月到3月都休園的消息，讓不少已經規畫行程的遊客扼腕不已。
據DailyView網路溫度計位於南韓春川的樂高樂園(Lego Land)2022年5月開幕，是全球第10座樂高樂園，因新冠疫情各國陸續解封，不少遊客前往朝聖，不料園方日前宣布，從明年1月起休園3個月，不僅如此11月15日至12月15日期間，南韓樂高樂園每周二到周四也休園。
南韓媒體報導，休園是因為冬季低溫，但根據財訊報導，樂高樂園傳出9月底建商倒債，負責擔保的是江原道政府，但政府拒絕支付，引爆南韓信貸市場動盪恐慌，連南韓政府都投入50兆韓元（351.29億美元）穩定市場。
臉書「我不是南韓人，我是玉米人」粉絲專頁也提到樂高樂園，她表示這故事說起來有點長，「簡單來說12月15日未還款2050億韓元，經營樂高樂園的公司就會面臨倒閉，目前看起來是會如期還款」，也提醒遊客，趁著年底前的周末，趕快去玩吧！底下不少留言覺得可惜，「不會還沒去就倒了吧」、「南韓的 好像不是很穩定」、「感覺不妙」、「農曆年的行程直接取消了，可惡」。
從「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統來看「南韓樂高樂園」熱門關鍵字，可以發現「想去、最大、解封、開放」等字樣，由於這裡是亞洲規模最大的園區，比現有的日本和馬來西亞還大，開幕時讓所有樂高迷都很想去朝聖，沒想到卻發生建商倒債事件，未來事件發展還有待觀察。
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