建商倒債？ 南韓樂高樂園 開幕半年就休園

南韓樂高樂園驚傳休園。（取材自LegoLand官網）

開幕才將近半年的南韓樂高樂園 ，許多民眾正因為邊境 解封打算到此一遊，沒想到卻傳出2023年1月到3月都休園的消息，讓不少已經規畫行程的遊客扼腕不已。

據DailyView網路溫度計位於南韓春川的樂高樂園(Lego Land)2022年5月開幕，是全球第10座樂高樂園，因新冠疫情各國陸續解封，不少遊客前往朝聖，不料園方日前宣布，從明年1月起休園3個月，不僅如此11月15日至12月15日期間，南韓樂高樂園每周二到周四也休園。

南韓媒體報導，休園是因為冬季低溫，但根據財訊報導，樂高樂園傳出9月底建商倒債，負責擔保的是江原道政府，但政府拒絕支付，引爆南韓信貸市場動盪恐慌，連南韓政府都投入50兆韓元（351.29億美元）穩定市場。

臉書「我不是南韓人，我是玉米人」粉絲專頁也提到樂高樂園，她表示這故事說起來有點長，「簡單來說12月15日未還款2050億韓元，經營樂高樂園的公司就會面臨倒閉，目前看起來是會如期還款」，也提醒遊客，趁著年底前的周末，趕快去玩吧！底下不少留言覺得可惜，「不會還沒去就倒了吧」、「南韓的 好像不是很穩定」、「感覺不妙」、「農曆年的行程直接取消了，可惡」。