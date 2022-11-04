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電動車取代…泰恐怖「8路公車」 不再玩命街頭

編譯羅方妤
8路公車近年來因發生一連串引人注目的車禍死亡事件引發改革呼聲，而新公司也正徹底改革。（Getty Images）
8路公車近年來因發生一連串引人注目的車禍死亡事件引發改革呼聲，而新公司也正徹底改革。（Getty Images）

常被泰國人稱為「粉紅惡魔」（Pink Devil）的「8路公車」（No. 8 bus）在繁忙的泰國曼谷街頭呼嘯而過，瘋狂超車嘟嘟車、汽車和摩托車，又減慢車速讓乘客上車，驚險避免與其他車輛碰撞，之後再度回到繁忙的交通，宛若上演街頭版「玩命關頭」（Fast & Furious）。

8路公車在泰國惡名昭彰，催生滑稽的歌曲、如病毒般迅速傳播的TikTok短片、恐怖的YouTube影片，甚至是「玩命關頭」式的電影。現在，這種過時的柴油公車逐漸被淘汰，由比較潔淨的電動車型取代。

8路公車是曼谷廣大公車網路的一部分，每天載客70萬人次，共約60輛在30公里長的固定路線行駛，向每位乘客收取10泰銖（約0.26美元）。令人恐懼的行駛方式掩蓋過勞司機艱困的工作環境，由於司機能在每天票價收入中抽成，激勵他們盡快行駛完每趟路線，以在領取原有薪資外賺取更多獎金維生。但8路公車近年來因發生一連串引人注目的車禍死亡事件引發改革呼聲，而新公司也正徹底改革。

駕駛8路公車10年的司機阿菲薩克（Aphisak Sodmui）表示：「這是一場比賽。」

世界衛生組織（WHO）指出，曼谷的道路死亡人數在全球排行第九。曼谷新市長查察（Chadchart Sittipunt）試圖清理交通壅塞的曼谷前還有很長一段路要走。改革可能很難輕易撼動8路公車惡名，8路公車其中一輛新上路的車在車禍中撞毀，所幸無人受傷。

泰國運輸專家素美（Sumet Ongkittikul）指出，問題在於租用曼谷大眾運輸機構（BMTA）路線特許權的民營公司。在這些民營公司的管理下，司機除了領原有薪資外，還可以在每趟公車票中抽成。

素美解釋：「因此，司機們都試圖盡可能吸引更多旅客搭車，這非常合乎邏輯。就算是同公司的司機，也在競相吸引乘客搭車。」

8路公車司機阿菲薩克以每天抽成門票收入的10%，補貼每日150至200泰銖的薪資。他說：「我們必須跑完至少四趟，才有足夠的錢維生。」

不過，素美認為，這種行為會隨著系統改善消失。

家族經營其中一條公車路線的約廷（Yothin Wuttisakchaikul）反駁8路公車惡名昭彰的說法，在網路上將這類評論歸咎於「批評者根本沒搭過8路公車」。他說，「真正的乘客會知道8路公車實際帶來的服務」，儘管司機們互相競爭，「但這並不可怕」。

47歲的女乘客塞萍（Sai Pin）說，自從過渡為新車型，她看到一些改變，現在公車票價漲為15泰銖。她說：「搭乘舊型公車，可能會看到許多快速駕駛，而新型公車肯定會在這方面有所改善。」

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