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衛星拍到太陽在「微笑」 NASA發布照片引網友發揮創意

編譯周辰陽／即時報導
美國太空總署的推特日前發布了一張衛星拍到太陽表面像是出現笑臉圖案的照片，引來眾多網友發揮各式各樣的創意。（照片翻攝：Twitter / NASA Sun, Space & Scream）
美國太空總署的推特日前發布了一張衛星拍到太陽表面像是出現笑臉圖案的照片，引來眾多網友發揮各式各樣的創意。（照片翻攝：Twitter / NASA Sun, Space & Scream）

衛報29日報導，美國太空總署（Nasa）日前發布了一張看來是太陽上出現笑臉圖案的照片，稱是太陽被看到在「微笑」，引來眾多網友發揮各式各樣的創意。

NASA Sun, Space & Scream」在26日的推文寫道，「就在今天，NASA的太陽動力學天文台（Solar Dynamics Observatory）捕捉到太陽在『微笑』。在紫外光下可見，太陽上的這些暗斑被稱為日冕洞（Coronal holes），是快速太陽風湧入太空的區域。

根據報導，NASA的太陽動力學天文台是一個旨在研究太陽活動如何創造與推動太空天氣（space weather）的太空任務，於2010年2月發射升空，測量太陽的內部、大氣、磁場與能量輸出已經超過十年的時間。

這張照片發布後，至29日轉推超過3500則、超過1.4萬人按讚，還有不少網友在回覆發揮創意，像是把照片上的太陽畫成萬聖節的南瓜雕刻、獅子與《天線寶寶》（Teletubbies）的太陽。一位網友則比做同樣以笑臉為特色BN Mini巧克力餅乾，另一位網友則回覆，「這是魔鬼剋星的『棉花糖寶寶』（Stay Puft）臉龐嗎？」

太空 NASA 萬聖節

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