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西班牙遷徙放牧節 千羊占馬德里街頭

綜合報導
今年西班牙遷徙放牧節（Fiesta de la Trashumancia），上千隻羊群第一次「改道」行經馬德里遊客最多的主廣場（Plaza Mayor），景象壯觀。（中央社）
今年西班牙遷徙放牧節（Fiesta de la Trashumancia），上千隻羊群第一次「改道」行經馬德里遊客最多的主廣場（Plaza Mayor），景象壯觀。（中央社）

西班牙馬德里日前舉行一年一度的羊群遷徙放牧節（Fiesta de la Trashumancia），由牧羊人帶領上千隻羊群穿越街道和廣場，向放牧傳統致敬並捍衛牧人路權，爭看羊兒的民眾和小朋友擠滿路邊街道，形成可愛景象。

中央社報導，西班牙第29屆羊群遷徙放牧節日前在馬德里市中心舉行，約1200隻綿羊和200隻山羊頸上繫著鈴鐺，在牧羊人帶領下，伴隨著穿著傳統服飾的牧人歌舞、奏樂聲，得意地穿行首都街道。

在這個別具意義的節日裡，人、車都得乖乖讓路給羊咩咩通行。馬德里平日人、車絡繹不絕的主要街道和重要廣場，突然有大批羊群經過，形成傳統放牧與現代都會背景錯置的奇異景象。

遷徙放牧節自1994年開辦，由遷徙與自然協會（Trashumancia y naturaleza）主導，鼓勵牧羊人回歸山牧季移的傳統放牧路線，如今已成為馬德里大人、小孩最喜愛的節慶。

和往年一樣，羊群於上午10時30分從田園之家（Casa de Campo）出發，適逢太陽門廣場（Puerta del Sol）施工整修中，必須「改道」行經遊客最多的主廣場（Plaza Mayor），穿行老城區狹小的街道巷弄。

根據世界報（El Mundo）報導，有牧羊人打趣說，羊群對於第一次調整過的路線不熟，有些羊因此想要打道回府。記者在主廣場也的確見到一群羊掉頭走回頭路、牧羊人趕緊驅趕牠們繼續往前走的有趣畫面。

羊咩咩魅力之大，羊群穿行路線旁擠滿了好幾排的民眾。許多家長帶著小朋友來看羊，現場滿是幼兒推車。而不論男女老少，只要羊群經過，手機狂拍沒停過。

來自美國邁阿密的艾蜜莉（Emily）說，她在馬德里工作，今年第一次來參與這個節目，可以在城市裡見到動物，她很喜歡。

來自西班牙北部阿斯特利亞斯（Asturias）自治區的紐利雅（Nuria）一手抱著一歲大的幼兒、一手推著推車說，她在定居馬德里多年，也參與過好幾次遷徙放牧節，今年特地帶兒子來看可愛的羊咩咩。

由於今年遷徙路線調整，羊群和牧羊人也穿行了馬德里老城區狹小的古老街道，一旁人們紛...
由於今年遷徙路線調整，羊群和牧羊人也穿行了馬德里老城區狹小的古老街道，一旁人們紛紛讓行。（中央社）

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