我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

6.7米巨蟒「活吞」印尼婦農耕 剖腹驚見完整屍體

編譯周辰陽
印尼蘇門答臘島占碑省一名婦女出門工作未歸，搜索隊隔天早上發現一條大肚子的蟒蛇（圖），將牠帶到村子的廣場殺死，並在蛇胃裡面發現失蹤婦女的遺體。（取材自推特）
印尼蘇門答臘島占碑省一名婦女出門工作未歸，搜索隊隔天早上發現一條大肚子的蟒蛇（圖），將牠帶到村子的廣場殺死，並在蛇胃裡面發現失蹤婦女的遺體。（取材自推特）

印尼蘇門答臘島占碑省（Jambi province）日前發生一名婦女遭一條蟒蛇吞下，被發現時已命喪黃泉，現場畫面怵目驚心。

根據BBC與CNN Indonesia的報導，54歲割膠工人潔赫拉（Jahrah）日前一早前往橡膠園工作，當晚卻沒能回家。當地警察局長赫列法（AKP S. Harefa）指出，潔赫拉的丈夫前往橡膠園要接人，但到處都找不到她，卻在周圍發現涼鞋、鋒利的刀、頭巾與夾克，立刻通報失蹤與請求協助尋找他的妻子。

警察與其他村民隨後進行了搜索，隔天早上發現一條長達6.7公尺蟒蛇的腹部巨大異於常蛇，村民懷疑潔赫拉可能被蟒蛇吃了。

為了查證蟒蛇是否真的吃掉潔赫拉，警消立刻抓住巨蟒剖腹，果然在身體切開後發現了人類的肢體，將整隻蟒蛇剖乾淨之後，發現潔赫拉的遺體竟完好的躺在蛇的肚子中，連衣服都穿戴整齊，完全沒有被蛇消化的跡象。

赫列法警察局長表示，「蛇的腹部被切開後，原來裡面有個女人。根據結果，這名女士確實是潔赫拉，而她已經死了」，又指遺體被發現時似乎基本完好。

BBC指出，儘管這類事件很罕見，但這並非印尼首度發生有人被蟒蛇殺死與吃掉。2017至2018年之間，當地就通報了兩起類似的事件。

來源：YouTube

警察 印尼

上一則

西班牙遷徙放牧節 千羊占馬德里街頭

下一則

疫情日常「不平凡」 法攝影師奪1.7萬元攝影大獎

延伸閱讀

G20峰會下月登場 白宮：拜登無意會普亭

G20峰會下月登場 白宮：拜登無意會普亭
印尼峇里島移民簽證 13萬美元財力可居留10年

印尼峇里島移民簽證 13萬美元財力可居留10年
印尼在峇里島開辦移民簽證 13萬美元財力即可居留10年

印尼在峇里島開辦移民簽證 13萬美元財力即可居留10年
印尼婦女出門赴橡膠園工作後未歸 竟是遭蟒蛇吞下肚

印尼婦女出門赴橡膠園工作後未歸 竟是遭蟒蛇吞下肚

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報