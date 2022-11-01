6.7米巨蟒「活吞」印尼婦農耕 剖腹驚見完整屍體
印尼蘇門答臘島占碑省（Jambi province）日前發生一名婦女遭一條蟒蛇吞下，被發現時已命喪黃泉，現場畫面怵目驚心。
根據BBC與CNN Indonesia的報導，54歲割膠工人潔赫拉（Jahrah）日前一早前往橡膠園工作，當晚卻沒能回家。當地警察局長赫列法（AKP S. Harefa）指出，潔赫拉的丈夫前往橡膠園要接人，但到處都找不到她，卻在周圍發現涼鞋、鋒利的刀、頭巾與夾克，立刻通報失蹤與請求協助尋找他的妻子。
警察與其他村民隨後進行了搜索，隔天早上發現一條長達6.7公尺蟒蛇的腹部巨大異於常蛇，村民懷疑潔赫拉可能被蟒蛇吃了。
為了查證蟒蛇是否真的吃掉潔赫拉，警消立刻抓住巨蟒剖腹，果然在身體切開後發現了人類的肢體，將整隻蟒蛇剖乾淨之後，發現潔赫拉的遺體竟完好的躺在蛇的肚子中，連衣服都穿戴整齊，完全沒有被蛇消化的跡象。
赫列法警察局長表示，「蛇的腹部被切開後，原來裡面有個女人。根據結果，這名女士確實是潔赫拉，而她已經死了」，又指遺體被發現時似乎基本完好。
BBC指出，儘管這類事件很罕見，但這並非印尼首度發生有人被蟒蛇殺死與吃掉。2017至2018年之間，當地就通報了兩起類似的事件。
來源：YouTube
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