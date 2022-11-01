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疫情日常「不平凡」 法攝影師奪1.7萬元攝影大獎

編譯張君堯
一系列記錄新冠疫情封鎖期間的「日常生活瑣事肖像」，近期贏得世界上最負盛名的攝影獎之一。（截圖自National Portrait Gallery）
一系列記錄新冠疫情封鎖期間的「日常生活瑣事肖像」，近期贏得世界上最負盛名的攝影獎之一。（截圖自National Portrait Gallery）

一系列記錄新冠疫情封鎖期間的「日常生活瑣事肖像」近期贏得世界上最負盛名的攝影獎之一。

衛報報導，國家肖像藝廊（National Portrait Gallery）將2022年度「Taylor Wessing攝影肖像獎」頒給法國攝影師施奈德曼（Clémentine Schneidermann）的作品「洗衣日」（Laundry Day），施奈德曼更能贏得高達1.5萬英鎊（約1.7萬美元）的獎金。

「洗衣日」中描繪施耐德曼的鄰居在威爾士南部家中花園裡晾衣服的時刻，這些描述當時仍有社交安全距離的作品是施奈德曼在英國檢疫、自我隔離和國家封鎖期間拍攝的。

施奈德曼指出「這些作品是對當時要接觸陌生人仍非常具有挑戰性的回應，作品中講述停滯和時間流逝之間的二元性，我鄰居的花園變成一個小小的假想舞台，我從我的窗戶記錄她生活中的點點滴滴」，並補充說自己的靈感來自經常被忽視的家庭空間和家務、以及攝影如何從這些渺小時刻創造「詩意敘事」的能力。

施奈德曼還談到「洗衣日」入圍的重要性，他表示「在我們周圍到處都是自拍和面孔的時代，通過不露臉、我選擇展示隱藏的部分而非可見的部分，老年人在我們社會中也經常被視為隱形的，所以我很高興這些作品得到一些關注」。

施奈德曼是從共計62個國家、1697名攝影師、4462份作品中脫穎而出。

攝影 疫情 入圍

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