「洗澡會害我生病」 世界最髒老翁60年沒盥洗 一洗竟病逝

伊朗一名老翁60多年沒洗澡，日前他迫於壓力洗澡後竟病逝，享壽94歲。（取材自推特）

伊朗 有一名以「超過半世紀不洗澡」而被世界熟知的老翁於近日過世、享年94歲，他生前以腐爛動物屍體為食、全身上下因不洗澡而布滿汙垢，更一度引發國際媒體關注。

伊朗官方媒體IRNA報導，這位「世界上最髒的人」名叫「阿穆哈吉」（Amou Haji），日前在伊朗南部去世。據當地媒體報導，哈吉全身布滿灰黑的汙垢、60多年來從未用過水或肥皂洗澡，全身布滿厚繭和汙垢，還因此打破金氏世界紀錄，被封為「世界上最髒的人」。當地村民們透露哈吉「年輕時曾經歷過情緒挫折，導致他拒絕洗手」。

綜合報導指出，在數個月前，阿穆哈吉在迫於壓力下，終於被村民說服洗了睽違60多年來的第一次澡，沒想到不久後阿穆哈吉就病倒，日前更傳出已過世。

哈吉2014年被「德黑蘭時報」報導，才讓國際知道這位「世界上最髒的人」。據悉，哈吉會沿著公路尋找遭到路殺的動物屍體來充飢、吸的菸斗內裝的更是動物糞便，而且原本一直離群索居的哈吉直到今年初才住進人造棚屋內。

值得注意的是，哈吉先前認為洗澡「會讓他生病」，根據IRNA報導，數個月前當地村民首次成功說服哈吉洗澡。