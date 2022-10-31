粗魯客人 美演員被餐廳下禁入令 他在脫口秀公開道歉

英國喜劇演員、美國CBS電視台「深夜秀」主持人柯登。(路透資料照片)

英國 喜劇演員、美國CBS電視台「深夜秀」（The Late Late Show）主持人柯登（James Corden）日前被紐約一家餐廳的老闆下了禁入令，原因是他兩度對職員表現得「極其惡劣」。柯登在最新一集「深夜秀」談及這起事件時承認，自己當時的表現「粗魯」與「無禮」。

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整起事件起自熱門餐廳「巴爾薩澤」（Balthazar）老闆麥納利（Keith McNally）在Instagram發文，抨擊「柯登是一位極有才華的喜劇演員，卻是個小白癡」，只因為點的餐出了一些差錯，就成了餐廳自25年前開業以來，「對我巴爾薩澤的服務生最粗暴的客人」，還表示自己不常「86」（拒絕服務）一位客人，但決定「86」了柯登。

整起糾紛事後看來似乎解決了。麥納利隔天上IG發文稱柯登剛剛打電話給他，並且衷心地致歉，禁令隨後也就解除了。柯登則在最新一集「深夜秀」節目表示，自己從來沒打算讓餐廳職員難過，接著指他在事件發生後立刻一直「走來走去，覺得我沒有做錯什麼」。

柯登接著表示，「我沒大喊或尖叫，沒從我的座位上站起來，沒辱罵任何人或用上貶損的措辭，但事實就是我發出了粗魯的評論，這是錯的，這是不必要的評論，這對服務生無禮」。

柯登在節目解釋，自己看到麥納利的IG貼文後，就「立刻」聯繫他，而他們「好好談了一番」，「他欣賞這通電話，我很高興我們能消除隔閡，而我感覺就像我們私下處理掉了…但到了此時，故事已經外傳了，更多人感到不高興」。

麥納利把事件經過發上網後，在社群媒體 激起了怒火。柯登就向觀眾展示了三條網友寫下關於他的尖刻推文，「我懂，我完全了解，我明白大家都生氣了，我接受大家的意見」。他還說，當他回到紐時，希望返回餐廳以「親自道歉」。