貼心老公 拆副駕讓孕妻腿伸直 網：經濟艙變頭等艙

原PO老公將副駕駛座拆掉，想讓老婆坐後座腳可以打直。(取材自臉書)

除了家人、老婆以外，車子是男人的最愛，稍微一有損傷可能就會心疼不已，不過有位女網友發文表示，自從有孩子後，老公竟然將副駕駛座給拆掉，還告訴她說「腳就可以打直了」，讓她聽了哭笑不得。

這名女網友在臉書 「爆廢公社公開版」表示自己懷有身孕，想到以後兒子出生，若全家開車出門，她勢必得坐在後座照顧孩子，沒想到老公竟然將副駕駛座拆掉，還「貼心」地告訴她說「老婆這樣妳的腳就可以打直了」，讓原PO聽了不知如何回應。

從原PO貼出的照片看到，老公真的將副駕駛座給拆掉，右側的空間變得相當寬敞，坐在後座的確可以將腳伸直，而且右前座置物箱上還貼著「老婆大人專用座」字樣貼紙，讓人看了也不免稱讚原PO的老公真的是好男人。

老公的創意也讓許多人讚賞，「很好，寵妻神隊友」、「好貼心喔」、「真是貼心的老公，妳以後不用怕副駕駛座被其他的女人坐」、「好老公！我就是要拆這樣，我老公給我一個白眼」、「也是一種浪漫」、「真是好老公」、「雖然很想揍人，但又覺得感動」。

還有不少人搞笑留言說「經濟艙變頭等艙」、「重點：老婆大人專用座，請問其他女生是還有哪裡可以坐」、「改造一下草皮地板好了」、「看起來好像很棒，但這台車就不能再多載別人了」、「可以直接改成躺的嗎」、「應該只是不想妳坐旁邊」、「往好處想，至少也沒有女人會上這台車了」、「我很欣賞這種空間感十足，寬敞啊…想弄」、「直接放一張單人床更舒適」。

不過也有人擔心這樣太過危險，「雖然貼心，但這樣其實蠻危險的，不小心有事故的話，妳有可能整個人飛出去。還是安全第一囉」、「沒繫好安全帶，在急煞車時妳會貼在玻璃上」；對此，原PO則表示純粹是「博君一笑」，之後會要老公將座椅裝回去。(聯合新聞網)