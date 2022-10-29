我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

14年前寫信問「如何成為機師」 日少年終圓夢巧遇恩人

聯合新聞網
天馬航空的機長（左）與當初寫信的少年（右）。(取材自推特)
天馬航空的機長（左）與當初寫信的少年（右）。(取材自推特)

許多人都曾有過在天空中遨翔的夢。但駕駛飛機的難度不低，想學就必須度過層層的考驗。近來日本網友就分享了一則為了成為飛機駕駛，努力數十年後有志竟成的勵志故事。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日前有一班「天馬航空」由仙台開往神戶的班機。就在飛機行駛途中，機長一如往常報告班機資訊後，突然話鋒一轉，想向大家公布一件「私事」。

原來在14年前，這位機長曾經結識一位少年。當時還在就讀小學六年級少年，寫信問機長「該如何成為飛機駕駛呢」，而他也回信解答。兩人就這麼結下緣分，往後持續保持聯絡，一直互相寄送信件與電子郵件。

就在14年後，該少年已經從航空學校畢業，準備投入業界受訓，正式成為機長的同行夥伴。而這位少年恰巧正搭乘著這班飛機，因此機長才會廣播向大家分享這個故事。乘客們在瞭解詳情後，立刻報以熱烈的掌聲，祝福這位努力實現夢想的青年。

網友們看了也紛紛表示「太感動了」、「看得我都要哭了」、「在當今社會，很難得有這麼暖心的故事」、「光是想像就覺得很幸福」、「去上班的心情都變好了」、「簡直就像是電影情節」、「不愧是天馬航空，和其他家就是不一樣」。

一位小學六年級少年曾寫信詢問天馬航空機長「如合成為飛機駕駛」，如今少年已圓夢。(...
一位小學六年級少年曾寫信詢問天馬航空機長「如合成為飛機駕駛」，如今少年已圓夢。(取材自推特)

日本 電影

上一則

狗「叼人頭」到處晃影片瘋傳 墨西哥警方證實黑幫斬首

下一則

中國小學生寫悔過書 竟用藏頭詩罵老師這一句

延伸閱讀

找到飛機殘骸、行李碎片…小飛機墜海 德健身大亨罹難

找到飛機殘骸、行李碎片…小飛機墜海 德健身大亨罹難
聯航降落才發現飛機上有蛇 乘客忙尖叫抬腳

聯航降落才發現飛機上有蛇 乘客忙尖叫抬腳
烏克蘭飛機發動機製造商負責人傳叛國 遭逮送基輔

烏克蘭飛機發動機製造商負責人傳叛國 遭逮送基輔
私人飛機被追蹤 富豪LV老闆乾脆把飛機賣了：沒人能看我去哪裡

私人飛機被追蹤 富豪LV老闆乾脆把飛機賣了：沒人能看我去哪裡

熱門新聞

路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36
一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國各報21日頭版均以首相特拉斯宣布請辭為封面故事。（美聯社）

英相特拉斯選擇閃辭 弟弟從兒時玩「大富翁」就知道

2022-10-21 07:22

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認