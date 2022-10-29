14年前寫信問「如何成為機師」 日少年終圓夢巧遇恩人

天馬航空的機長（左）與當初寫信的少年（右）。(取材自推特)

許多人都曾有過在天空中遨翔的夢。但駕駛飛機的難度不低，想學就必須度過層層的考驗。近來日本 網友就分享了一則為了成為飛機駕駛，努力數十年後有志竟成的勵志故事。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日前有一班「天馬航空」由仙台開往神戶的班機。就在飛機行駛途中，機長一如往常報告班機資訊後，突然話鋒一轉，想向大家公布一件「私事」。

原來在14年前，這位機長曾經結識一位少年。當時還在就讀小學六年級少年，寫信問機長「該如何成為飛機駕駛呢」，而他也回信解答。兩人就這麼結下緣分，往後持續保持聯絡，一直互相寄送信件與電子郵件。

就在14年後，該少年已經從航空學校畢業，準備投入業界受訓，正式成為機長的同行夥伴。而這位少年恰巧正搭乘著這班飛機，因此機長才會廣播向大家分享這個故事。乘客們在瞭解詳情後，立刻報以熱烈的掌聲，祝福這位努力實現夢想的青年。