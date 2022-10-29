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中國小學生寫悔過書 竟用藏頭詩罵老師這一句

綜合報導
中國小學生寫下45個字悔過書，看似為自己上課睡覺懺悔，沒想到裡頭竟藏罵老師的字句。（取材自微博）
中國小學生寫下45個字悔過書，看似為自己上課睡覺懺悔，沒想到裡頭竟藏罵老師的字句。（取材自微博）

小學生做錯事被老師責罰，寫悔過書是家常便飯，近日中國網路上瘋傳一張小學生悔過「檢討書」，短短45個字表面上是為自己上課睡覺懺悔，但打斜一讀，竟然是用藏頭詩「拐著彎罵老師」，令網友看得嘖嘖稱奇，大讚「太有才了」。但也有網友認為，作為學生應該尊師重道，不應責罵教師。

香港01報導，該篇於網上暴紅的小學生悔過「檢討書」，內容是：「老師我不應該上課睡覺，老師您一定要原諒我這一次，您放心，我以後好好聽課，要是我上課再睡覺，我就是頭豬。」

短短45隻字，表面上懺悔自己上課睡覺，希望獲得老師原諒，但如果按特定次序看，竟原來是在罵「老師您是豬」。

這篇神級悔過書看得網友目瞪口呆，大讚學生有才，「這個學生果然是個聰明的人！家長和老師都看錯了！」、「在罵自己同時，該把要罵都罵了」、「不申請諾貝爾文學獎太可惜了」、「很好的運用古人的智慧」、「以後用chat可以用這種方式罵人，不直接又可以動腦筋」、「得罪方丈後果很嚴重」。

但也有網友認為，即使對老師有不滿，也不應辱罵老師，「搞什麼創意沒有問題。只是要尊師重道」。

翻查資料，其實該篇悔過書並非首次流傳，過往已曾經暴紅，至近日再被多地媒體媒體，令此悔過書又再引起熱論。

除了這篇悔過書，網上還熱傳多張有趣的小學生悔過書，正經懺悔背後暗藏「罵機」，例如「老師我不服，我氣你不行嗎」、「你醜還不讓說」、「老師我討厭你」等。

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