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東京「中國龍」亂鬥 日本出現「警戒的空白」？

聯合新聞網轉角國際
圖為日本黑幫示意圖。（歐新社）
圖為日本黑幫示意圖。（歐新社）

日本東京日前發生一起罕見的「暴力亂鬥事件」，案發地點位於池袋鬧區的Sunshine 60大樓餐廳中，大約100人的宴會場合，突發有十多人在現場鬥毆，待警方趕到現場時人群已散。警方證實，當日亂鬥的人群是日本的「準暴力團」中國龍為了替剛出獄不久的大哥接風，才舉辦這場宴會。但為何演變成暴力事件？截至目前為止，警方並未透露太多消息，只知道當天現場可能有其他組織涉入，確切原因至今不明。

前身怒羅權 一度很有名

當「中國龍」一名曝光後，引發日本媒體和輿論的熱議，中國龍的前身是1980年代末的暴走族團體「怒羅權」，其特色是成員多半由所謂的「殘留孤兒」後代組成，殘留孤兒是二戰後遺留在中國的日本人，又稱為「殘留日本人」或「中國在留邦人」，他們的後代有些難以融入日本社會，轉而混跡於黑社會活動。

在1980年代末至90年代，日本平成泡沫經濟的時代裡，怒羅權成為東京極為有名的武鬥派團體，犯下不少暴力刑事案件和詐欺。但組織成員較為隱匿和流動，也沒有像傳統暴力團那樣嚴密的上下階層結構，而被定位為「準暴力團」——時至今日，在暴力團已經日漸在高齡化等因素下逐漸萎縮，像中國龍這一類準暴力團反而成為猖狂難解的社會問題。

而現今的中國龍，已非昔日的怒羅權，組織和犯罪型態都有了時代變遷；只是在池袋事件之後，日本警察面對的質疑是：準暴力團的威脅該怎麼解決？而從今年7月發生的安倍晉三槍擊案，到後來的池袋亂鬥案，警察治安是不是出現了「警戒的空白」？

池袋騷亂 熱搜關鍵詞

這起鬥毆事件讓日本社會震驚，雖然集會人數多達百人，但根據目前警方透露的訊息，尚未釐清實際發生亂鬥的人數，而整起事件在當晚「僅有一人頭部受傷送醫」。

案發地點位於池袋鬧區的Sunshine 60大樓餐廳中。（翻攝自ANN電視畫面）
案發地點位於池袋鬧區的Sunshine 60大樓餐廳中。（翻攝自ANN電視畫面）

亂鬥的動機為何？現場到底發生什麼事、實際上又有多少人受傷？截至目前為止，東京警方表示還在調查當中。不過因為日本已經許久沒有出現這類「大規模亂鬥」的事件，而且還是發生在都會鬧區的池袋，新聞曝光後隨即引發日本網路輿論的熱議，一時之間「池袋騷亂」、「Sunshine 60」就成為Twitter熱搜關鍵詞。

警方目前未透露調查案情，僅表示「現場可能有混入其他團體成員」，換句話說，爆發鬥毆原因，也可能和其他幫派爭執有關。

然而就在外界得知池袋騷亂與「中國龍」有直接關聯，馬上就引發一波議論和質疑。其一是為何百人聚集的現場，能輕鬆就從58樓完整撤離、沒有被警方攔截或拘留？其二是許多日本民眾看到「中國龍」一詞，馬上就會想到中國裔的暴力團，那麼這類組織的大型集會，警方是否事前有掌握動向？在此延伸的討論，則是聯想起池袋近期發生中國人的騷動事件，或是針對中國人成為擾亂日本社會治安的問題。

準暴力團 難嚴格取締

實際上中國龍和日本法律中界定的「暴力團」有所差異，依據日本「暴力團對策法」中的指定暴力團，包括著名的山口組、或東京的稻川會與住吉會等，依據組織規模、成員數量、勢力範圍等來劃定。暴力團的組成結構，需要有明確且嚴密絕對的上下階層關係，一旦被列為指定暴力團，就會被警方依法強化列管和監控，限制其成員的公民權利（例如簽訂契約、財產持有等），之中若有判斷具高度危險性的組織，會再列為「特定危險指定暴力團」，超過五人以上集會即屬非法行為。

中國龍並非指定暴力團，而是在2013年被列為「準暴力團」，其組織規模和成員數尚不到指定暴力團的程度，成員身分也不似傳統的暴力團黑道般嚴密，沒有暴力團的絕對上下階層關係，眾成員的身分有高度隱匿性、而且流動性較大（因此也很難確定掌握實際成員數），但此類團體因其有經常性的犯罪和暴力行為，而將其列為「準暴力團」作為監控。這也是為什麼相對於東京的住吉會或關西的山口組，警方相對比較無法嚴格取締或監管中國龍。

黑幫分子 人數逐年減  

日本警察廳隨後召開一場集合全國刑事部門長官的會議，之中也談到從安倍晉三槍擊事件、到後來10月的池袋亂鬥案，「警戒的空白」似乎是治安問題的破口，需要強化相關對治策略。

針對中國龍等一類的準暴力團，警方雖然指示要加強相關監管取締，但原則性的訓示該如何落實成實際政策，具體法規和手段又該如何處理，還有待日後觀察。

現在日本全國的暴力團總人數，截至2021年底約為1萬2300人，最大規模為山口組（8200人）、住吉會（4200人）、稻川會（3300人）、神戶山口組（2500人）。總人數每年遞減，從1991年的9萬多人，到現今已不到2萬，主因是整體人口高齡化、少子化現像，還有「暴排法」對黑社會的打擊，讓整體規模不斷萎縮。

不過準暴力團、半黑幫分子的人數卻仍存在一定基數，且有些團體的人數難以確切掌握。根據日本警察廳的資料，截至2020年統計，全國的準暴力團人數約為4000人、組織團體數量60個。

圖為2005年的山口組組員。（歐新社資料照片）
圖為2005年的山口組組員。（歐新社資料照片）

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