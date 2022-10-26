澳洲海灘有斷腿？ 專家：是鯨魚的「大GG」

一名女子帶狗狗去海邊玩，看到一跟肉色棒狀物被沖上海灘，看起來很像一隻人腿，結果釣出專家表示這竟是鯨魚的陰莖。 （取材自抖音）

海邊總是令人驚奇不斷。澳洲 一名女子帶狗狗去海邊玩，看到一跟肉色棒狀物被沖上海灘，看起來很像一隻人腿，嚇得她趕緊拍照錄影上傳到社群網站 上，想詢問網友這到底是什麼，結果釣出專家表示這竟是鯨魚的陰莖。

來源：抖音

媒體報導，澳洲一名女網友日前帶狗狗到昆士蘭磁島(Magnetic Island)海灘邊玩水，結果在沙灘上看到一根巨大的肉色條狀物，一開始她還以為是一條人腿，走近看才發現這只是一條肉塊，但她無法判斷這到底是什麼，就拿起手機 拍照錄影，並把畫面上傳到Tiktok帳號「bootscootinaf」上。

女網友表示，這條肉塊就跟她的腿一樣大，但她無法搞清楚這到底是什麼，感覺很像某個生物的身體的樣子。影片上傳到Tiktok上吸引超過4000萬名網友觀看，後來女網友跟其他網友討論後發現，這條肉色條狀物是「鯨魚的陰莖」，因為鯨魚在交配季節的時候會爭奪母鯨魚，打架的時候可能會把對方陰莖咬掉，如此一來才會被沖上岸。

鯨魚學家皮洛塔(Dr.Vanessa Pirotta)卻認為女網友跟網友討論出來的結果可能有誤，那條肉色條狀物的確是鯨魚陰莖沒錯，但可能不是鯨魚跟鯨魚之間打鬥咬下來的，因為鯨魚並沒有牙齒，反倒可能是其他種類的海洋生物把鯨魚的陰莖咬掉，比如說殺人鯨、鯊魚等等，但因為影片中只有一根斷掉的鯨魚陰莖，也很難判定這根「斷莖」到底是因為什麼原因被弄掉的。