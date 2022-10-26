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愛犬骨灰加墨水 英女苦熬8小時刺上身

聯合新聞網
飼主「羅賓」將自己所飼養的牛頭㹴「布朗森」的骨灰，加進墨水裡刺進皮膚。（取材自抖音）
飼主「羅賓」將自己所飼養的牛頭㹴「布朗森」的骨灰，加進墨水裡刺進皮膚。（取材自抖音）

所有生命都難逃一死，面對寵物的逝去是許多人一輩子的課題。英國一名飼主在愛犬意外去世之後，傷心欲絕之下選擇將牠的骨灰加進墨水裡刺進皮膚，彷彿狗狗的靈魂永遠與自己同在一般，並將整個過程分享到網路上，感動了大批網友。

@robynmoscrop

Portrait tattoo of Bronson process @heavyhandsgeorge Instagram for the artist. #tattoo #tattooartist #tattooexperience #tattoodog #dogtattoo #dogportrait #memorialtattoo

♬ Get You The Moon - Kina

來源：抖音

綜合媒體報導，27歲的飼主「羅賓」（Robyn Moscrop）描述，自己所飼養的牛頭㹴「布朗森」（Bronson）是隻活潑又調皮的狗狗，外向的牠，在短短三年的生命裡時常讓自己相當頭痛，常想著「如果你能跟其他狗狗一樣乖巧就好了。」不過誰也沒想到，平時活繃亂跳的布朗森卻因為一場意外驟然去世。

布朗森的骨灰。（取材自抖音）
布朗森的骨灰。（取材自抖音）

失去摯愛的羅賓傷心欲絕，決定將愛犬火化後的骨灰放進一種特殊的墨水中，並請託自己的刺青師男友將這些顏料照著愛犬的照片依樣刺進自己的皮膚中。耗時八小時後，布朗森天真可愛的臉龐再現在羅賓的上手臂。羅賓接受外媒訪問時則表示：「當我看見刺青完成後，真的很激動，我忍不住哭了。」

刺青歷時八小時。（取材自抖音）
刺青歷時八小時。（取材自抖音）

羅賓補充，帶著這樣的刺青生活感覺就像狗狗無時無刻都陪著自己，「牠就像參與了我人生的全部。」不只如此，有時羅賓還會對著自己的刺青說話，彷彿最愛的布朗森還在自己身邊一樣。感人的紀錄全分享到網路上，讓大批網友感動直呼「只要不被忘記，布朗森就會永遠活著。」

英國

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