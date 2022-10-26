「會搭公車去公園玩」暴紅 西雅圖網紅狗癌逝

西雅圖有一隻「網紅狗狗」，過去曾因「自己搭公車去公園玩」而紅遍全球，不過近日傳出過世消息。（取材自臉書）

西雅圖 有一隻「網紅狗狗」，過去曾因「自己搭公車去公園玩」而紅遍全球，不過近日傳出過世消息。

衛報報導，這隻受到西雅圖居民歡迎的黑色拉布拉多犬名叫「日蝕」（Eclipse），過去便因會「獨自乘坐公車出去玩」而受到報導而爆紅。

將時間推回至2015年，當時「日蝕」的主人抽菸抽到一半，並未注意到等不及的「日蝕」就這樣自己搭上公車，隨後更在正確的站點下車，主人更在常去的狗公園看到「日蝕」玩得很開心，此後「日蝕」便定期獨自搭車前往公園玩耍、通常每周二到三次。

「日蝕」的故事經由報導廣為人知，西雅圖公共交通管理局「King Country Metro」也表示歡迎這位「特殊乘客」，「日蝕」最後更成為其品牌大使，還在2015年出演一部名為「Bus Doggy Dog for King County Metro」的品牌宣傳片。

主人還為「日蝕」創建一個名為「日蝕：西雅圖的公車乘客犬」（Eclipse Seattle's Bus Riding Dog）的Facebook粉絲專頁面，不過近日他在網站上分享「日蝕」在被診斷出患有腫瘤 後不久去世的消息，他寫道：「感謝大家寫給日蝕的暖心訊息，她深受愛戴，未來就在小狗天堂裡安息吧！妳永遠不會被遺忘！可愛的女孩」。

與日蝕有深刻羈絆的「King County Metro」也在推特 上表示：「日蝕是一隻超級甜美、舉世聞名的巴士乘客，牠是真正的西雅圖偶像，妳為每個人帶來快樂和幸福，並展示乖狗狗都能登上公車」。