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加州男罹嚴重免疫疾病 9年「死著活」自拍摘金獎

綜合報導
戴佛在社群媒體上分享罹患免疫性疾病「肌痛性腦脊髓炎與慢性疲勞綜合症」後的生活。（取材自推特）
戴佛在社群媒體上分享罹患免疫性疾病「肌痛性腦脊髓炎與慢性疲勞綜合症」後的生活。（取材自推特）

住在加州、39歲的戴佛（Whitney Dafoe），大約九年時間沒有說話，也幾乎沒什麼吃喝，曾是攝影師的他，長期在個人部落格記錄一種讓他衰弱、卻被忽視的免疫性疾病，可望因長新冠重獲關注。他在病中自拍系列作品「死著活」（The Living Death），日前獲歐洲攝影獎（European Photo Awards）頒發金牌獎。

中央社引述「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，戴佛曾經是跑遍全球的攝影師，2004年，21歲的他發現每次運動完會出現持續性的頭暈；2009年，他在印度得了「奇怪的感冒」，在加爾各答與肺炎奮戰；2012年他被診斷出「肌痛性腦脊髓炎與慢性疲勞綜合症」（ME/CFS），此後在他父母位於加州帕羅奧圖 （Palo Alto）家中臥床至今。

美國國家醫學研究所（National Academy of Medicine）統計，光是在美國，大約有83萬6000人至250萬人有此疾病，但多數人沒被診斷出來。

飽受此苦的患者通常消失在人們的視線，就像戴佛一樣，辭掉工作、待在家裡，被不了解病情的醫生拒在門外。

現在，ME/CFS獲得新的關注，因為數百萬美國人在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，出現惡名昭彰的副作用「長新冠」（long COVID）。

史丹佛大學生化和基因教授戴維斯（Ron Davis）認為，這兩種疾病是相通的，戴維斯正是戴佛的父親。戴佛的母親珍妮特．戴佛（Janet Dafoe）放棄心理執業工作，在家和看護一起照顧兒子。

就在戴佛臥病八年後的2020年，兩種藥物幫助他足以和人相處，一是鎮靜劑Ativan，另一是影響神經傳遞質的Abilify，他仍無法發聲，但在個人部落格寫作。2021年他在開放平台MDPI期刊發表文章，揭露嚴重ME/CFS患者的細節，他寫道，生活被ME/CFS剝奪走，「只是為了活著而活著」。

報導指出，ME/CFS的症狀可能包括腦霧，對光、聲音和氣味敏感，以及關節痛，判斷病情的關鍵是至少持續六個月深度的慢性疲勞。至於是什麼原因會得此病？CDC表示，研究人員沒有答案，還在找基因或免疫系統出錯等相關連結性。

攝影 加州 醫學

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