巴基斯坦醫院屋頂躺數百腐屍 器官遭摘真相待查

巴基斯坦尼什塔爾醫院近日傳出有腐屍在屋頂曝曬，影片曝光後，引起民眾不安及憤怒。（取材自推特）

巴基斯坦某教學醫院的屋頂，近日驚傳出現多具腐屍，傳遺體數目多達500具，有的已成森然白骨、有的內臟被掏空，有人權組織聲稱當中多具屍體遭人為破壞，器官遭摘除，又指腐屍極有可能是失蹤人口。雖然真相仍有待商榷，但相關影片已在全球引起關注。當局成立了特別委員會著手調查，暫時未有確切遺體數目。

綜合媒體報導，發現屍體的是旁遮普省首席部長顧問古傑爾（Tariq Zaman Gujjar），他表示月中到木爾坦（Multan）尼什塔爾醫院（Nishtar Hospital）視察時，有知情人士向他舉報「屋頂上有腐爛的屍體」，傳數目多達500具，於是他要求院方開啟太平間的大門調查。古傑爾帶同助手進入太平間查看並拍攝過程，其間發現近200具腐屍，「全都光禿禿的、沒有衣服」，至於屋頂上的屍體「處於腐爛的早期階段，蛆蟲到處都是」。

古傑爾稱，在他過往50年的生涯中從未見過如此慘狀，「禿鷲和蠕蟲在屋頂上的屍體上覓食。我們的統計顯示，太平間的屋頂上至少有35具屍體」。

當地有官員表示，這些腐屍曾被醫學 院學生用作教學用途。院方的解剖主任指屍體已在實驗中使用過，並被放置在屋頂上進行「自然腐化」，以提取骨骼和頭骨供進一步醫學研究使用。

但古傑爾強調，完成教學用途後的屍體理應得到妥善安葬，而非隨意丟棄。關事件也在當地激起民憤，要求當局對負責人員進行嚴格紀律處分。尼什塔爾醫科大學副校長成立了一個三人委員會調查事件。目前，遺體真實數目及身分背景仍有待查核。