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鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」啃噬自己腸子

聯合新聞網
一隻鬣狗遇到獅群圍攻，竟然啃噬自己的腸子。（取材自reddit）
一隻鬣狗遇到獅群圍攻，竟然啃噬自己的腸子。（取材自reddit）

當隻身一人遇到成群天敵，生存機率十分渺茫。一隻鬣狗遇到獅群企圖出奇招救自己一命，竟然啃噬自己的腸子，最終沒能嚇倒敵人，仍不幸以失敗死亡收場。

網友在reddit分享，在非洲坦尚尼亞的塞倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park），一隻鬣狗落單遭遇一群母獅，慘遭獅群圍攻，無論體型還是數量都處於絕對劣勢，鬣狗很快居於下風，被咬的渾身是血仍不願放棄奮戰。

求生意志極高的鬣狗感覺快沒希望了，做出一個非常瘋狂的舉動，牠竟然對自己「掏肛」，吃掉自己肛門拉出的腸子。最終獅群仍對鬣狗發動無情猛攻，最後鬣狗仍慘遭獅子咬死。

對於鬣狗做出這種異常瘋狂行徑，網友提出不同看法，有人猜測是為了嚇阻獅子而出的奇招，也有人表示鬣狗試圖咬斷腸子，以免在地上拖行更容易被獅子抓住，就像有些掉入陷阱的動物會斷腿求生一樣；甚至有人猜鬣狗在混亂之下，想找出疼痛的來源，因此想藉由咬斷腸子阻斷劇痛。

「掏肛」是鬣狗特有的作戰方式，鬣狗經常成群攻擊比自己體型大的動物，天生後腿較短，無法像貓科動物有優越的跳躍能力，為了有效率捕捉獵物，就從最薄弱的部位「肛門」下手，容易偷襲殺傷力又強，當獵物的腸子被拖出，會因大量失血或劇烈疼痛而死亡。這種偷襲肛門的獵食法讓鬣狗被貼上卑鄙的標籤，但不得不說十分有效，也大大增加鬣狗這個物種的生存率。

鬣狗最終不敵獅群陣亡。（取材自reddit）
鬣狗最終不敵獅群陣亡。（取材自reddit）

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