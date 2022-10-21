我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

日豪華列車七星號翻新上路 設酒吧藝廊 最貴1.1萬美元

綜合報導
「七星號」車廂翻新上路。（取材自官網）
「七星號」車廂翻新上路。（取材自官網）

日本九州豪華寢台列車（臥鋪列車）「七星號in九州」車廂經過翻新後，再度開始載客行駛，每人票價較過去高漲5成到6成之多，最高要價170萬日圓（約1.14萬美元）。

中央社引述日本每日新聞報導，七星號從2013年10月15日上路後，點燃日本「豪華列車風潮」，JR九州公司配合營運以來第10年，改裝七星號列車，讓內裝更加高級，搭載人數也從原本的30人減至20人，並增設更多設施。

「七星號」內部。（取材自官網）
「七星號」內部。（取材自官網）

上午9時50分，一列搭載16名旅客的七星號列車從福岡市博多車站出發，展開2天1夜的九州周遊行程。

JR九州公司社長古宮洋二說，將要求新的七星號工作人員在服務上精益求精，以獲全球認可的列車作為努力目標。

由於定位更加豪華高級，價格也較過去提高5到6成之多，4天3夜行程每人要價最高170萬日圓。

七星號外觀特徵是在具有光澤的酒紅色車體上鑲著金色車徽，車內寢室與餐廳使用大量木頭及日本傳統工藝品。

「七星號」內部。（取材自官網）
「七星號」內部。（取材自官網）

這次改裝將車內原有14間客房減少到10間，並在2號車設置聊天座位區及鋪設榻榻米的茶屋，另在3號車設置酒吧及藝廊。

根據目前公布的價格，列車行程分為2天1夜及4天3夜兩種，前者每人要價65萬日圓到90萬日圓不等、後者每人要價125萬日圓到170萬日圓不等。

「七星號」內部。（取材自官網）
「七星號」內部。（取材自官網）

日本 遊行

上一則

終身年領13萬 特拉斯上任45天仍獲卸任首相津貼資格

下一則

土耳其熱氣球遇強風 迫降釀2死3傷 飛行員遭羈押

延伸閱讀

受嚴格防疫措施影響 香港4成酒吧棄播世界盃足球賽

受嚴格防疫措施影響 香港4成酒吧棄播世界盃足球賽
2022世界50大酒吧 全美入選8家 有6家在紐約

2022世界50大酒吧 全美入選8家 有6家在紐約
2022世界最佳酒吧揭曉 美國榜首在紐約 老闆來自台灣

2022世界最佳酒吧揭曉 美國榜首在紐約 老闆來自台灣
芝市長提案戶外用餐永久化 有望明年5月起施行

芝市長提案戶外用餐永久化 有望明年5月起施行

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27
俄羅斯總統普亭。美聯社

普亭侵烏受挫再出招 宣布烏克蘭4俄占區戒嚴

2022-10-19 10:21

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭