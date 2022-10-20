我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

想坐頭等艙？ 空姐：對我好一點

聯合新聞網
空姐席亞拉分享能夠「免費升等頭等艙」的小訣竅。（取材自抖音）
空姐席亞拉分享能夠「免費升等頭等艙」的小訣竅。（取材自抖音）

長途飛行要坐在狹窄的經濟艙中，常會讓不少乘客腰痠背痛。一名空姐日前在TikTok上分享「免費升級頭等艙」的小祕密，讓網友直呼「好想試試看」。

席亞拉（Cierra Mistt）是一名空姐，同時也是有310萬名粉絲的TikTok網紅。據鏡報（Mirror）報導，她常在TikTok上分享一些空服人員才知道的小祕密，近期也在影片中分享搭到便宜班機的小訣竅。

席亞拉說，如果是周二到周四的機票通常會比其他天便宜，因此建議網友如果要訂機票可以安排在這些時間。除此之外她也提到「免費升級座位的方法」。她表示，最簡單的方式就是對機組人員友善一點。有時候要飛長途航班，空服員都會覺得很累，若是有乘客為她們準備星巴克或巧克力，空服員就可以「創造奇蹟」。另外，有時候為了要平衡飛機的重量，空服員也會把其他座位的乘客安排到頭等艙的座位，通常會先安排的乘客就是坐在最後一排的乘客。

不過席亞拉也發出免責聲明，表示這些都只是她自身經驗，不保證有效，也不代表公司立場。有網友就開玩笑說，會不會真的訂了最後一排座位，結果直到下飛機都還坐在原本的位置；也有網友說：「我每次都對空服員超好，但從來沒因此升級過。」

TikTok 星巴克

上一則

保守黨團結與紀律全面崩潰 英相執政被指步入「晚期」

下一則

瑞典右翼甫當家 先砍女性主義外交政策

延伸閱讀

家人忘記把充電線帶回家 她出動「無人機」外送到府

家人忘記把充電線帶回家 她出動「無人機」外送到府
我是亞裔美國人Tiktok比賽　中華總會鼓勵8-17歲青少年參加

我是亞裔美國人Tiktok比賽　中華總會鼓勵8-17歲青少年參加
敘利亞難民上TikTok直播謀生 捐款竟遭抽取近7成

敘利亞難民上TikTok直播謀生 捐款竟遭抽取近7成
C919失速試飛 創滾轉105度 試飛員挑戰極限

C919失速試飛 創滾轉105度 試飛員挑戰極限

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」