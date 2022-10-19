「無聲無光」 澳男心臟驟停90分鐘 回想「死後世界」很可怕

澳洲男子布萊克（左）經歷瀕死經驗後，花更多時間陪伴親友。（取材自臉書）

一名男子因為心臟病 發死亡90分鐘，不過隨後卻奇蹟似的死而復活，近期他受訪揭露自己的瀕死經驗，分享死後世界的樣貌。

據每日星報（Daily Star）報導，澳洲 男子布萊克（Alistair Blake）今年61歲。他在2019年1月時於睡夢中心臟驟停。一旁的妻子趕緊為丈夫進行心肺復甦術，並報警尋求協助。

當時妻子為布萊克做了20分鐘的心肺復甦術，但醫護人員趕抵現場時，他已經沒有生命跡象。不過到院後醫護人員又進行長達一個多小時的急救，除心肺復甦術外，醫護人員還用除顫器電擊布萊克多達八次。在急救整整90分鐘後，布萊克的脈搏才終於再次恢復。

布萊克受訪時表示，他對於整個過程的記憶，只有當天晚上上床睡覺，再來就是五天後在醫院的病床上醒來。他表示，他對死後世界的印象就是一片虛無，沒有光也沒有聲音，他現在回想依然覺得這段經歷很可怕。

不過布萊克說，他很感激現在能夠健康的活著。經歷這次瀕死經驗後，他對於生活的眼光已經大幅改變。現在他花更多時間陪伴家人和朋友，而不是把時間用來工作，除此之外他也調整飲食，吃得更健康，也更頻繁運動。

布萊克現在對生命的看法也完全不同，他受訪時豁達的表示，如果時間到了，該發生的就是會發生。