北加州南瓜秤重大賽 1161公斤奪冠 刷新美國紀錄

美國明尼蘇達州園藝教師金傑以重達2560磅的南瓜，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。（美聯社）

美國明尼蘇達州 一名園藝教師種出一顆碩大無朋的南瓜，重達2560磅（約1161.2公斤），日前在萬聖節前舉辦的北加州 年度南瓜秤重大賽中，創下美國最重南瓜紀錄。

來源：YouTube

美聯社和哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，來自明尼蘇達州阿諾卡市（Anoka）的金傑（Travis Gienger）與他的南瓜刷新紀錄，贏得第49屆南瓜秤重世界錦標賽（World Championship Pumpkin Weigh-Off）冠軍。

金傑說：「明尼蘇達州今年年中很不錯，但我們那邊的春天真的非常艱苦。所以要在明尼蘇達州種出來，本來應該不太可能。這就像用大車輪在環法自由車賽（Tour de France）奪冠一樣。你懂吧，你只能抱希望而已，但卻成功了。」

金傑開了35小時的車，把他的巨大南瓜載到舊金山南方的半月灣（Half Moon Bay），最終辛勞沒有白費，在南瓜秤重大賽創下紀錄。

金傑也曾於2020年拿下北加 州同一項競賽冠軍。他日前帶來的南瓜打破了上周才剛在紐約刷新的2554磅（約1158.5公斤）紀錄。