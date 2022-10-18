我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

北加州南瓜秤重大賽 1161公斤奪冠 刷新美國紀錄

綜合報導
美國明尼蘇達州園藝教師金傑以重達2560磅的南瓜，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。（美聯社）
美國明尼蘇達州園藝教師金傑以重達2560磅的南瓜，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。（美聯社）

美國明尼蘇達州一名園藝教師種出一顆碩大無朋的南瓜，重達2560磅（約1161.2公斤），日前在萬聖節前舉辦的北加州年度南瓜秤重大賽中，創下美國最重南瓜紀錄。

來源：YouTube

美聯社和哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，來自明尼蘇達州阿諾卡市（Anoka）的金傑（Travis Gienger）與他的南瓜刷新紀錄，贏得第49屆南瓜秤重世界錦標賽（World Championship Pumpkin Weigh-Off）冠軍。

金傑說：「明尼蘇達州今年年中很不錯，但我們那邊的春天真的非常艱苦。所以要在明尼蘇達州種出來，本來應該不太可能。這就像用大車輪在環法自由車賽（Tour de France）奪冠一樣。你懂吧，你只能抱希望而已，但卻成功了。」

金傑開了35小時的車，把他的巨大南瓜載到舊金山南方的半月灣（Half Moon Bay），最終辛勞沒有白費，在南瓜秤重大賽創下紀錄。

金傑也曾於2020年拿下北加州同一項競賽冠軍。他日前帶來的南瓜打破了上周才剛在紐約刷新的2554磅（約1158.5公斤）紀錄。

根據金氏世界紀錄，目前全球最重南瓜是一名義大利人於2021年種出，那顆南瓜重達2702磅（約1225.6公斤）。

美國明尼蘇達州園藝教師金傑以重達2560磅的南瓜，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍...
美國明尼蘇達州園藝教師金傑以重達2560磅的南瓜，贏得北加州年度南瓜秤重大賽冠軍。（美聯社）

明尼蘇達州 加州 北加

上一則

組聯合部隊 俄9000士兵、170輛戰車將部署白俄羅斯

下一則

誤把車用電梯當車位 38歲德國女摔下10公尺深坑

延伸閱讀

「不給糖就搗蛋」 萬聖節主題遊樂場首登新州 親子狂歡

「不給糖就搗蛋」 萬聖節主題遊樂場首登新州 親子狂歡
馬里蘭州特色小鎮 變身電影「女巫一族」場景

馬里蘭州特色小鎮 變身電影「女巫一族」場景
颱風重創 草間彌生「南瓜」重生 加厚加重

颱風重創 草間彌生「南瓜」重生 加厚加重
南瓜這樣保存 可以撐到萬聖節

南瓜這樣保存 可以撐到萬聖節

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27
俄國外交部長拉夫洛夫。(路透)

俄外長：願與西方對話 稱美事實上已經參戰

2022-10-11 10:38

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠