拍到群蜂爭相求偶瞬間 美國攝影師獲大賽首獎

年度野生動物攝影師大賽結果揭曉,獲得首獎的照片是一群雄蜂爭相與雌蜂交配的畫面。(取材自英國倫敦自然史博物館網頁)

2022年度野生動物攝影 師大賽結果揭曉,得獎作品有北極熊闖入荒廢的房屋閒晃、希臘奧林帕斯山長出魔幻羊肚菌等,而獲得首獎的照片是一群雄蜂爭相與雌蜂交配的畫面。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,英國倫敦自然史博物館 籌辦的2022年度野生動物攝影師大賽(Wildlife Photographer of the Year)首獎得主是美國攝影師艾格納(Karine Aigner),得獎作品名稱是「蜂擁而上」(The big buzz),捕捉到在德州農場灼熱的沙地中,一群嗡嗡作響的仙人掌雄蜂爭相與當中唯一雌蜂交配的畫面。

評審團主席柯克斯(Roz Kidman Cox)在日前發布的新聞稿中說,艾格納以「蜜蜂視角」拍下的特寫照片,呈現一個數量受氣候變遷、殺蟲劑、棲息地消失威脅而減少的物種,渴求繁衍下一代的現象。主辦單位說,年度野生動物攝影師大賽有58年歷史,艾格納是第五位榮獲首獎的女性。

英國倫敦自然史博物館(Natural History Museum)館長古爾(Doug Gurr)表揚得獎的攝影師,稱讚他們讓民眾得以一窺「令人難忘的野生物種生命,分享世人從未見過的細節與令人著迷的行為,並站在前線報導氣候與生物多樣性危機」。

年度青年野生動物攝影師首獎頒給16歲的泰國 攝影師卡坦尤(Katanyou Wuttichaitanakorn),他的得獎作品是「鯨鬚之美」(The beauty of baleen)。得獎者是從19個不同類別中選出,包括三個年度青年野生動物攝影師(Young Wildlife Photographer of the Year)獎項,此類的首獎頒給16歲的泰國攝影師卡坦尤。

他的得獎作品是「鯨鬚之美」,捕捉到一頭布氏鯨(Bryde's whale)躍出海面的瞬間,拍到鯨魚上顎的黑色皮膚、粉色牙齦與毛茸茸的鯨鬚,在照片中形成鮮明對比。