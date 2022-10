翻修挖到寶 老宅藏264枚古金幣 拍價83萬

一對夫妻近日為了翻修家中的老屋,在檢查家裡屋況的過程中,無意間在廚房地板發現藏了264枚「古老金幣」,而且價值不菲,經過專業鑑定並送往拍賣 會後,最後竟以總價75.4萬英磅(約83.3萬美元)賣出。

據外電iTV News報導指出,英國 北約克郡(North Yorkshire)這對夫妻原先住在家中老宅十年,為了將住家翻新,撬開廚房地板時,發現裡面裝了264枚金幣。

拍賣官古格里.艾德蒙(Gregory Edmund)指出,這些貴重的發現物很不尋常,而且又很稀有,歷史可追溯至1610年至1727年。他還透露,有許多來自全世界各地的買家都曾出價要買這些金幣,包括澳洲 和美國買主。

艾德蒙說,他從事拍賣官這一行四、五年以來,真的是頭一次遇到如此重大的事件,而且令人難以想像,「在廚房地窖裡發現藏了大批18世紀的古老金幣,這機率非常罕見。」

此外,金幣的價格原本只有估約值20至25萬英鎊,但最後竟然翻了三倍。拍賣行表示,這批金幣屬於知名富商梅斯特斯商人家族(Fernley-Maisters),喬瑟夫(JosephFernley)和莎拉(Sarah Maister)在1694年結婚定居在此。

該家族經商財力雄厚,從事鐵礦、木材及煤炭生意,在16世紀末至18世紀具有相當影響力,該家族的後代甚至還陸續在1700年代初期擔任國會議員。

