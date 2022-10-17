拍片秀鑽石義眼 美癌女「吸睛」36萬粉絲 網讚：眼裡有光
美國一名女子因為嬰兒時期罹患眼癌，而切除右眼眼球保命，成長過程又因為配戴義眼而不段遭到嘲笑，令她曾一度不願外出與人接觸。幸好她最終選擇積極面對，還訂製閃爍的「鑽石義眼」，在社交平台上拍片展示如何配戴時髦義眼，自信模樣吸引許多網友注意，
香港01報導，現年32歲的瑪塔（Rachel Mayta），在18個月大時就被診斷出患有「視網膜母細胞瘤」，由於是侵襲性癌症，必須緊急摘除右眼眼球以防止癌細胞擴散。瑪塔父母為了保住她的性命，忍痛同意手術，並於20個月大時安裝假體。
瑪塔為了與旁人「看起來一樣」，所以安裝了假眼球，但她回憶起童年時透露，其他孩子們發現她配戴假眼會嘲笑她的外貌，並給她起了「獨眼巨人」（Cyclopes）的綽號，但瑪塔始終樂觀面對。
25歲那年，瑪塔接受手術將眼中固定植入物換成更替式義眼，希望外觀可以更逼真、活動更自如，然而手術結果卻和預期相反，就算假眼與原本眼睛顏色相匹配，還是能清晰被看出是義眼，她的右眼還失去眨眼能力。令她傷心的是，她的假眼被約會對象嫌棄「他告訴我，我的眼睛嚇壞了他，認為自己無法看穿它」。為此，瑪塔有差不多一年的時間不願外出，甚至表示「寧願眼窩裡什麼都沒有」。
據報導，瑪塔某天覺得自己「不必習慣於這個社會，『我就是我』，我要作出積極的選擇，不再對自己說刻薄的話」，她決定停止一切負面想法，既然人們都知道她配戴的是義眼，也就沒必要躲藏，於是她開始訂製一些與眾不同的義眼。
瑪塔聯絡了技師製作多款「在黑暗中發光」、「珠光寶氣」的義眼，然後在社交平台上拍片展示如何配戴時髦的義眼。瑪塔表示希望透過幽默的影片令人們了解配戴義眼的生活，也致力引起大眾關注，以結束部分人對義眼配戴者的不解蔑視，「能夠對使我們與眾不同的事情大笑，是非常重要的。百分百地做自己，沒有什麼可隱瞞」。
瑪塔大方地在鏡頭前展示「真實的自己」，希望大眾也能以平常心面對需要配戴義眼的人。她的積極樂觀吸引了超過36萬名粉絲，而當中備受熱議的就是她那款閃閃發光的「鑽石義眼」。網民們大讚她自信美麗，「真正做到眼裡有光」、「自信的你看起來很美」、「像鑽石閃耀吧！」
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