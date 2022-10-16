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英醉男搭Uber15分鐘車資3.8萬 酒醒見帳單嚇壞

編譯張君堯
英國一名男子近日用Uber叫車，宿醉起床後發現15分鐘車程被收費超過3.5萬英鎊。（路透）
英國一名男子近日用Uber叫車，宿醉起床後發現15分鐘車程被收費超過3.5萬英鎊。（路透）

英國一名男子近日使用Uber叫車並前往一場朋友的派對，沒想到隔天宿醉起床後意外發現自己僅15分鐘的車程竟被收取超過3.5萬英鎊（約3.8萬美元）的費用。

綜合媒體報導，現年22歲的卡普蘭（Oliver Kaplan）當天下班後在英國曼徹斯特海德鎮（Hyde）附近叫了一台Uber，準備前往四英里外（約6.4公里）的阿什頓安德萊恩（Ashton-under-Lyne）。

卡普蘭表示當時手機上顯示這趟車程的費用在10到11英鎊之間，然而隔天早上他起床時竟收到來自Uber的一封電子郵件，對方表示他的簽帳金融卡沒有足夠的餘額來支付高達3萬5427英鎊的車資。

卡普蘭指出「我像大多數晚上下班回家的時候一樣叫了一台Uber，一切似乎都很正常，司機來了、我上了車、他把我載到想去的地方」，然而第二天宿醉起床時卻收到令人傻眼的金額，卡普蘭急忙聯繫客服，這才發現疑似司機將目的地設成澳洲一處「同名」、且距離英國1萬公里之遠的小鎮。

所幸經核實，Uber調整價格並改收約10英鎊的車費，這才讓卡普蘭鬆了一口氣，他表示「如果我確實有這麼多錢，那我將不得不追著他們退款，這可能讓我陷入財務困境」。Uber事後也公開致歉，稱「卡普蘭先生提出這個問題後我們立即更正車費，我們對於造成的任何不便深表歉意」。（編譯張君堯）

英國 澳洲 手機

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