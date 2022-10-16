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玩雲霄飛車觸發Phone 14車禍偵測 自動報案救護車來了

編譯林奇賢
美國已出現幾名iPhone用戶在玩雲霄飛車時，明明未身處危險仍觸發車禍偵測功能。（路透）
美國已出現幾名iPhone用戶在玩雲霄飛車時，明明未身處危險仍觸發車禍偵測功能。（路透）

iPhone 14系列的車禍偵測功能會撥打緊急電話，但美國已出現幾個案例是，用戶在玩雲霄飛車時，明明未身處危險仍觸發這項功能，讓繁忙的緊急服務人員誤以為悲劇上演，實際上只是烏龍一場。

懷特（Sara White）9月曾去國王島遊樂園遊玩，搭上Mystic Timbers雲霄飛車，攀上109英尺的高處，以每小時超過50英里速度飛馳。隨後，她低頭看手機時發現，未解鎖的螢幕上出現多通未接來電和緊急服務人員的語音郵件，詢問她的情況。

原來在玩雲霄飛車時，她腰包內的iPhone觸發了車禍偵測功能，自動傳出求援的語音訊息，甚至可聽到背景有來自雲霄飛車乘客的尖叫聲、音樂、遊樂園裡其他聲音。

根據911的報告，救援團隊被派去當地，未找到事故現場。當懷特意識到這起烏龍事件時便回撥號碼，告訴救援人員她沒事。

華爾街日報記者史登（Joanna Stern）說，華倫郡緊急聯絡中心向她提供了六個國王島遊樂設施啟動車禍偵測的錄音，這都是9月才發售iPhone 14新機的成果。有人玩芝加哥附近的六旗樂園「小丑」雲霄飛車，也觸發了類似的警報。

若iPhone 14系列偵測到嚴重車禍，會在螢幕上出現10秒的警示，接著倒數10秒，時間到了自動撥打緊急電話（除非取消）並提供位置資訊。若用戶設有緊急聯絡人，iPhone將寄送訊息給他們。

iPhone 車禍 樂園

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