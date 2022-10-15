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西班牙作弊生 11原子筆刻滿整部刑法 教授珍藏10年

聯合新聞網
一名法律系學生為了作弊，竟將整部「西班牙刑事訴訟法」刻在原子筆上。(取材自推特)
一名法律系學生為了作弊，竟將整部「西班牙刑事訴訟法」刻在原子筆上。(取材自推特)

考試作弊用的小抄，居然像藝術品。西班牙馬拉加大學法律系教授尤蘭達（Yolanda de Lucchi），日前在推特分享十年前從學生那沒收的作弊工具，沒想到學生為了考試作弊，竟將整部「西班牙刑事訴訟法」刻在原子筆上，高超的手法令網友驚嘆不已。

據外媒「El Mundo」報導，尤蘭達在推特上曬出11支原子筆的照片，仔細一看，可以發現每支筆的墨水管身上都寫滿密密麻麻的白字，相當精細。

尤蘭達透露，這些筆是十年前某次監考時，發現一名學生作弊，竟將整部「西班牙刑事訴訟法」都刻在原子筆上，由於太過精巧，她就一直將這個特別的作弊工具收在抽屜裡，直到近日清理抽屜時，重新見到這些原子筆，她也不禁讚嘆「這是什麼藝術！」

貼文曝光後，立刻吸引28萬人按讚，紛紛留言表示「太狂了，這根本是藝術品的等級」、「這名學生想必是抱著恭敬的心來完成這項神聖任務的」、「做這些小抄的時間和精力都能把條文背下來了吧」。

有趣的是，PO文也引來該名作弊學生的好友在留言區爆料，曬出更多「作品」，提到該生用針代替筆，將法條都刻在原子筆上，為了方便查詢，還會將每個章節的開頭，寫在原子筆品牌Logo旁邊，並將原子筆墨水灌滿，以便快速查閱條文。據悉，這名學生之後完成了法律學位，現在已是一名執業律師。

一名法律系學生為了作弊，竟將整部「西班牙刑事訴訟法」刻在原子筆上。(取材自推特)
一名法律系學生為了作弊，竟將整部「西班牙刑事訴訟法」刻在原子筆上。(取材自推特)

刑事訴訟 推特

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