西班牙作弊生 11原子筆刻滿整部刑法 教授珍藏10年

一名法律系學生為了作弊，竟將整部「西班牙刑事訴訟法」刻在原子筆上。(取材自推特)

考試作弊用的小抄，居然像藝術品。西班牙馬拉加大學法律系教授尤蘭達（Yolanda de Lucchi），日前在推特 分享十年前從學生那沒收的作弊工具，沒想到學生為了考試作弊，竟將整部「西班牙刑事訴訟 法」刻在原子筆上，高超的手法令網友驚嘆不已。

據外媒「El Mundo」報導，尤蘭達在推特上曬出11支原子筆的照片，仔細一看，可以發現每支筆的墨水管身上都寫滿密密麻麻的白字，相當精細。

尤蘭達透露，這些筆是十年前某次監考時，發現一名學生作弊，竟將整部「西班牙刑事訴訟法」都刻在原子筆上，由於太過精巧，她就一直將這個特別的作弊工具收在抽屜裡，直到近日清理抽屜時，重新見到這些原子筆，她也不禁讚嘆「這是什麼藝術！」

貼文曝光後，立刻吸引28萬人按讚，紛紛留言表示「太狂了，這根本是藝術品的等級」、「這名學生想必是抱著恭敬的心來完成這項神聖任務的」、「做這些小抄的時間和精力都能把條文背下來了吧」。