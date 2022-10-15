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顛覆想像… 美國加州超狂美容師 把狗變「寶可夢」

聯合新聞網
狗狗經過美容後進化成神奇寶貝，左圖為風速狗，右圖為水精靈。(影片截圖)
狗狗經過美容後進化成神奇寶貝，左圖為風速狗，右圖為水精靈。(影片截圖)

很多飼主都會將自己的寵物送去美容，美國加州就有一名超狂的美容師，把狗狗一一進化成動畫「寶可夢」(Pokémon)裡的風速狗、水精靈等，擬真程度讓不少網友目瞪口呆。

來源：YouTube

加布里埃爾·費托薩（Gabriel Feitosa）曾被譽為世上最知名的狗狗創意美容師，他在社群平台上分享了大量狗狗美容前後的差異。其中有隻八個月大的白狗經過他的巧手進化成「風速狗」，維妙維肖的花色讓不少網友嘆為觀止。除此之外，從影片中也能看見他拿出「水之石」，將狗狗瞬間進化成「水精靈」，顛覆不少人對於寵物美容的想像。

根據英國「鏡報」報導，加布里埃爾表示，這些神奇轉變可能花費400到800英鎊(約443到887美元)之間，得視狗狗的體型而定，且通常得耗時連續四到六周，過程並不輕鬆。雖然有部分網友質疑這些誇張的色彩可能影響毛孩身體健康，不過加布里埃爾表示，這些原料都是專為狗狗開發的，甚至拍過自己吃染料的影片證明無毒純素。

如今他的作品在抖音上已累積超過150萬名粉絲，不少網友按讚表示，「這工作超讚」、「每隻狗都是傑作」、「可愛到爆」。

社群 加州 英國

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