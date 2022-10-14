我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

驚世媽媽秀萬聖節「心臟」 逼真到想反胃「其實是湯圓啦」

聯合新聞網／綜合報導
原PO分享自己製作的萬聖節作品「心臟」。 （取材自臉書）
原PO分享自己製作的萬聖節作品「心臟」。 （取材自臉書）

不論聖誕節萬聖節，台灣都已融入西方文化中，尤其是萬聖節，許多大人小孩都會喬裝打扮，除了享受西方「鬼節」氣氛外，也考驗著父母的巧手功力。一名媽媽在臉書分享自己精心製作的萬聖節「心臟」作品，沒想到因為太過逼真，讓不少人看了差點反胃。

原PO在臉書「爆怨2公社」分享自己製作的萬聖節作品，只見手上放了一個幾乎是1：1等同大小的「心臟」，逼真又血紅的造型讓人分不出來是真是假，就連血管血絲也做得維妙維肖。

原PO說這是自己做的萬聖節作品，沒想到做好後傳給朋友看，讓朋友看了嚇到直呼「我已經報警了！」原PO解釋這顆「心臟」其實是湯圓，可以吃的，也要大家放心這不是真的心臟，「是萬聖節嘛，大家輕鬆點」。

照片也嚇到所有人，眾人驚呼「這比真品還要像」、「真的是太強惹」、「好猛」、「超酷！逼真到臉書直接判定血腥畫面」、「太強了」、「太逼真了啦！以後妳的兒女做醫師也不怕！職前訓練？」、「像到我沒胃口」、「強到我也想問，有開放訂購嗎？」、「真心覺得有點走火入魔了，怕怕的」、「我要關心一下版主老公還好？」、「這手藝真的是出神入化了」、「我覺得好萊塢特效需要您」。

萬聖節 臉書 聖誕節

上一則

南極郵局招人 只要「數企鵝」沒水電網仍吸引6千人搶爆

下一則

機翼貼滿補丁膠帶 乘客嚇壞 航空專家：遮蓋剝落油漆 安全無虞

延伸閱讀

媽秀出萬聖節作品「心臟」 逼真到臉書判定血腥畫面

媽秀出萬聖節作品「心臟」 逼真到臉書判定血腥畫面
心臟衰竭危險度高 不適在家自行訓練 醫院離心訓練有效

心臟衰竭危險度高 不適在家自行訓練 醫院離心訓練有效
至親接連過世 六旬婦真的「心碎」瀕死

至親接連過世 六旬婦真的「心碎」瀕死
心律不整5大症狀別輕忽 嚴重恐猝死

心律不整5大症狀別輕忽 嚴重恐猝死

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元