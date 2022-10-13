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搭機前座女乘客長髮披椅背 她無奈：都插進我杯子了

聯合新聞網／ 綜合報導
前面乘客把頭髮披到椅背上，頭髮甚至還插進杯子裡。(影片截圖)
前面乘客把頭髮披到椅背上，頭髮甚至還插進杯子裡。(影片截圖)

一名女子日前搭乘飛機探視家人，卻在機上遇見「長髮公主」，讓她超級困擾傻眼。

據《鏡報》（Mirror）報導，32歲的朱莉（Julie Christensen）是一名美食部落客。她在9月29日搭乘愛琴海航空的班機，要從雅典飛往阿姆斯特丹探望家人，卻遇到超傻眼的情況。

當所有乘客登機以後，前面的乘客就把頭髮披到椅背上。因為女子的頭髮很長，因此朱莉的桌子幾乎有一半都被遮住了，偶而還會有幾撮頭髮「侵入」桌上的杯子裡。

偏偏當天三小時的航班延誤了兩小時，因此整趟五小時的旅程，朱莉都只能與長髮共存。她覺得對方這麼做讓自己很困擾，但是要跟女子說又讓她覺得狠心累，於是最後選擇將過程拍攝影片傳上社群媒體

朱莉提到，過程中她一度想抓起女子的頭髮編辮子，但當然還是沒有這麼做。她表示，女子的頭髮非常柔順漂亮，因此更讓她覺得不該這樣披在不乾淨的椅背上。她也提到，現在越來越多人有這些奇怪的習慣，她也看過有人把鞋子脫了，把腳放在扶手上。

雖然對於這樣的情況已經見怪不怪，她還是希望透過這部影片提醒大家搭乘大眾運輸時要注意禮貌。不少網友也都紛紛留下幽默的留言，有網友就說：「你應該把托盤桌關起來夾她頭髮」，另一名網友則說：「挑戰看看在她發現之前你能編多少辮子！」

@julie.b.christensen The joy of traveling. #omgjustdont #pleasedont #lol #traveletiquette ♬ Funny Song - Cavendish Music

社群媒體 攝影 美食

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